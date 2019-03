»Kongen har et stævnemøde på byens torv med en løkke om sin hals«: Kunstnere fængsles efter terrorlove

Og han er ikke alene med sin bekymring. Ifølge Ole Reitov, der har en fortid i netop Freemuse, og som i dag er udpeget af Unesco som ekspert i kunstnerisk ytringsfrihed og medlem af en international ekspertgruppe, som assisterer regeringer og civilsamfund, når det gælder »beskyttelse af kulturelle udtryksformers mangfoldighed«, fungerer netop antiterrorlovgivning og love til ’sikring’ af nationens sikkerhed flere steder som såkaldte gummiparagraffer, »der kan bruges til at udpege enhver ytring eller værk, man ikke bryder sig om, til en trussel mod nationen eller noget, der udfordrer den eksisterende orden«.

Reitov understreger, at der i det internationale retssystem er præcedens for, at stater taber sådanne sager, hvis de indbringes for eksempelvis EU-Domstolen. Udfordringen er dog, at den slags afgørelser ikke nødvendigvis får realpolitiske konsekvenser. I hvert fald ikke, medmindre det omkringliggende samfund efterfølgende lægger pres på det pågældende land og eventuelt følger domstolsafgørelsen op med sanktioner.

»Til gengæld sender disse repressive overgreb på kunstneres rettigheder et stærkt signal til andre kunstnere og systemkritikere: Hvis I ytrer noget, der er forkert i regimets øjne og ører, så falder hammeren«, siger han.

Behov for gode eksempler

Skal udviklingen vendes, kræver det ifølge Ole Reitov en indsats på flere niveauer – fra øverste diplomatiske hylde og ned på dagligdagsniveau i eksempelvis politiets håndtering af trusler mod kunsten.

»For det første er man nødt til at tage tingene alvorligt i retssystemet. Mine kolleger hos Index of Censorship i England har arbejdet meget med at uddanne politiet til at forstå, at de i første omgang skal beskytte ytringsfriheden. Derovre har der været sager med teaterstykker, som er blevet truet af personer, og så har politiet forsøgt at stoppe forestillinger ud fra den begrundelse, at der var risiko for, at der opstod ballade«, fortæller han og henviser til det, der kan sammenfattes under betegnelsen ’voldsmandens veto’.

»Men der har man så forsøgt at tage den snak med politiet, så de forstår, at hvis en kunstner kommer og siger, at vedkommende er blevet truet, så skal det tages alvorligt og ikke affejes, som om man selv er ude om det«.

Derudover er det afgørende, at de lande, som i dag lever op til deres internationale forpligtelser, fortsat værner om kunstneres ytringsfrihed, vurderer Jacob Mchangama, direktør i tænketanken Justitia.