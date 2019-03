Dansk Folkeparti: Riv nationalbanken ned

I stedet for som planlagt at bruge 400 millioner kroner på at renovere Arne Jacobsens nationalbank bør staten rive bygningen ned og genskabe indtrykket af enevældens Gammelholm i det centrale København.

Det mener Dansk Folkepartis kulturordfører, Alex Ahrendtsen, som kalder den nuværende bankbygning, der blev opført mellem 1965 og 1978, et »modernistisk sår« i det københavnske bybillede.

»Bygningen er et eksempel på den menneskefjendske arkitektur med inspiration fra Bauhaus, som har ødelagt vores middelalderbyer landet over. Det er på tide, at vi retter den fejl, det var at bygge denne forklædte betonrædsel, og skaber et mere menneskeligt byggeri, der ikke fnyser ad vores fælles historie«, siger kulturordføreren.

Illustration: Det Kgl. Biblioteks billedsamling/PUBLIC DOMAIN Flådens ledelse havde indtil Københavns Brand i 1795 til huse i Søetatens Generalkommissariat på Gammelholm. Det nedbrændte barokpalæ vil Dansk Folkeparti nu lade være inspiration for en ny nationalbank.

Allerhelst ser han, at en ny nationalbank bygges efter forlæg af den barokbygning, der i 1700-tallet husede Søetatens Generalkomissariat på grunden indtil Københavns brand i 1795.

»Alternativt kan man skele til Johan Herholdts første nationalbank fra 1865«, siger kulturordføreren:

»Den var også en meget smuk bygning i florentinsk renæssancestil, som under alle omstændigheder var lysår pænere end Arne Jacobsens kulturradikale monolit«.

Arkivfoto: Holger Damgaard Johan Daniel Herholdt (1818 – 1902) er måske mest kendt som arkitekten bag Københavns Universitets bibliotek i Fiolstræde og Odense Rådhus. I 1865 var han dog også manden bag den første nationalbank på Gammelholm, som blev opført med inspiration fra Firenzes karakteristiske adelspalæer.

Dagbladet Børsen kunne i februar berette, at Jacobsens bygning i dag er så medtaget, at den skal renoveres for over 400 millioner kroner. Fra 2020 og i de 4 år, arbejdet efter planen skal pågå, vil banken være flyttet til endnu ukendte lokaler andetsteds.

Modernismens misgerninger

At Nationalbankens cirka 400 ansatte altså allerede skal arbejde andetsteds og ikke vil blive yderligere forstyrret, fjerner ifølge Alex Ahrendtsen én vigtig forhindring for et mere radikalt indgreb på Gammelholm. Den største forhindring er dog den fredning, den daværende Kulturarvsstyrelse lyste over Nationalbanken i 2009, som gjorde Arne Jacobsens hovedværk til landets hidtil yngste fredede bygning.

»Den fredning var også en fejl, men at smide yderligere 400 millioner kroner efter den vil være en endnu større fejl. Heldigvis har vi jo i sagen med Vikingeskibsmuseet set, at det kan lade sig gøre at gøre modernismens misgerninger gode igen«, siger Alex Ahrendtsen med henvisning til den affredning af arkitekt Erik Christian Sørensens betonhal i Roskilde, som kulturminister Mette Bock (LA) besluttede sidste sommer.