Alle anklager mod 'Empire'-skuespiller er droppet Jussie Smollett var mistænkt for at iscenesætte et racistisk og homofobisk overfald på sig selv.

Alle anklager mod den amerikanske skuespiller Jussie Smollett er blevet droppet. Det oplyser hans advokater tirsdag.

Smollett, der er sort og homoseksuel, var mistænkt for at lyve om et racistisk og homofobisk overfald på sig selv for at fremme sin karriere.

Men alle 16 anklagepunkter mod ham er tirsdag frafaldet.

Det markerer en ny overraskende drejning i den i forvejen usædvanlige sag.

Sagen begyndte i slutningen af januar. Her fortalte Smollett politiet, at han var blevet udsat for et voldsomt overfald i Chicago.

Han skulle være blevet kaldt racistiske og homofobisk skældsord og fået hældt blegemiddel ud over sig. Gerningsmændene skal have råbt 'det her er MAGA-land' - en henvisning til den amerikanske præsident Donald Trumps slogan 'Make America Great Again'.

Efter at have efterforsket sagen mente politiet dog, at Smollett løj om og selv havde iscenesat angrebet. Blandt andet fordi han var utilfreds med den løn, han fik for at spille med i tv-serien "Empire".

Han skal have betalt et brødrepar 3500 dollar for at udføre overfaldet.

Tirsdag er anklagerne mod Smollett så alligevel droppet.

» I dag er alle anklager mod Jussie Smollett blevet droppet, og denne forfærdelige anklage mod ham er fjernet fra hans papirer«.

» Jussie blev 29. januar angrebet af to mænd, som han ikke var i stand til at identificere. Han var et offer, der selv blev gjort til skurk og fremstillet som gerningsmand på grund af upassende udtalelser til offentligheden«, lyder det i en udtalelse fra Smolletts advokater.

De understreger, at sagen er en 'påmindelse om, at en retssag aldrig skal afgøres af offentlighedens holdning'.

Anklagemyndigheden har ikke angivet en præcis årsag til, at anklagerne er droppet. De kalder det dog en 'passende' afslutning på sagen.

ritzau