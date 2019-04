»Vi startede som en racerbil, men...«: Filmbranchens MeToo-gejst er feset ud

Mens MeToo-bølgen var på sit højeste, lovede film- og teaterbranchen i Danmark at stå sammen om et »historisk« opgør med seksuelle krænkelser. Men siden er handlekraften gået i sig selv.

Stemningen var på det nærmeste elektrisk under et stormøde for film- og teaterbranchen i februar sidste år.

»Taget løftede sig til sidst i begejstring«, sagde den daværende direktør fra Producentforeningen dengang til Politiken. Formanden for skuespillernes fagforbund kaldte resultatet af mødet for »historisk«.

Emnet var chikane og krænkelser, og alle 17 tilstedeværende organisationer var enige: Nu skulle der handles.

Men lidt over et år senere er det småt med de store resultater og initiativer i den branche, der ellers var MeToo-bevægelsens arnested.

»Vi startede med en motor som en racerbil, med en enorm energi, men så forsvandt energien stille og roligt«, siger Benjamin Boe Rasmussen, der har været formand for Skuespillerforbundet siden maj sidste år.

Der blev oprettet en anonym hotline, som ikke er nogen ubetinget succes, siger Benjamin Boe Rasmussen, da den modtager meget få opkald, »en fem-seks stykker« det første år. Derudover er der udarbejdet et fælles sæt retningslinjer, men de er endnu ikke offentliggjort.

Ansvaret for det videre arbejde er tilbage ved de tre oprindelige initiativtagere, Producentforeningen, Instruktørforeningen og Skuespillerforbundet, der siden nytår har forsøgt at starte forfra, fortæller han.

Senest har de allieret sig med en forsker fra Aarhus Universitet, Camilla Møhring Reestorff , der skal hjælpe med at indsamle mere data på området. Formålet er at overbevise kritikere om, at det er vigtigt at se på seksuelle krænkelser i film- og teaterbranchen.

»Nogle i miljøet skal stadig overbevises og spørger, hvor stort problemet er«, siger Benjamin Boe Rasmussen.

Tsunamien døde i Danmark

MeToo blev indledt i efteråret 2017 i USA og spredte sig til resten af verden. Herhjemme stod ni kvinder frem med vidnesbyrd fra filmselskabet Zentropa, og en rundspørge foretaget af Politiken og Dansk Skuespillerforbund viste, at to ud af tre af de skuespillere, der deltog i undersøgelsen, havde oplevet af blive krænket af en overordnet.

Imens blev der i en lukket facebookgruppe indsamlet erfaringer fra skuespillere og andre i film- og teaterbranchen, hvilket i december førte til, at 100 anonyme vidnesbyrd fra gruppen blev læst højt fra scenen på teatret Edison i København.

»Jeg må indrømme, at jeg selv er lidt frustreret over, at energien fes ud, for jeg synes, det er vigtigt, det her«, siger Benjamin Boe Rasmussen.

Det vigtige er, at den begejstring, der måtte have været, bliver omsat til handling Jan Neiiendam, Producentforeningen

»Når man oplevede stormødet sidste år og også den reading på Edison om alle de mennesker, der havde været udsat for et overgreb, bliver jeg frustreret. MeToo startede i USA og skabte en verdensomspændende tsunami, og så kom den til Danmark, og så døde den«, siger Benjamin Boe Rasmussen.

Hos Instruktørforeningen er formand Christina Rosendahl på orlov for at arbejde med en ny spillefilm.

Imens repræsenterer næstformand Klaus Kjeldsen foreningen. Han siger:

»Krænkelserne er til stede, givetvis. Vi har ingen anmeldelser eller viden om det, men derfor kan man heller ikke sige, at det ikke sker. Det er lidt et skyggelandskab. Der bliver stadig dækket over ting, og måske er man freelance og angst for at miste sit arbejde og så videre«.

Benjamin Boe Rasmussen fra Skuespillerforbundet siger, at energien er gået i sig selv. Kan du genkende det?

»Det kan han have ret i for øjeblikket. Der har været arbejdet meget med det siden MeToo, men på grund af udskiftning af formænd af forskellige årsager er der sket en opbremsning. Nu skal vi have det op at køre igen«.

Begejstringen ikke det vigtigste

Også hos arbejdsgruppens tredje part, Producentforeningen, har der været udskiftning i toppen siden det begejstrede stormøde sidste år. Direktøren trådte tilbage i januar, og mens bestyrelsen leder efter en ny ledelse, er Jan Neiiendam konstitueret direktør i foreningen.