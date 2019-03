Den forkerte designer vandt på DR: Børnemøblet var pænt, men det var da spisebordet, der var den rigtige klassiker

Da et børnemøbel blev kåret til Danmarks næste klassiker på DR, klappede vi alle i hænderne, for børn skal også have design. Men det var Rasmus Bækkel Fex’ spisebord, der for alvor havde klassikerpotentiale, skriver Lars Hedebo Olsen i denne klumme.