Anmelderne nejer dybt for dronning Dyrholm: »Jeg kommer næppe til at se en bedre dansk film i år. Eller for den sags skyld i dette årti«

Der er udelukkende ros at hente til May el-Toukhys filmdrama ’Dronningen’, der har premiere i dag. Anmelderne kalder den et fremragende filmhåndværk, hvor skuespilleren Trine Dyrholm leverer sin bedste præstation til dato.

Anmelderne er slet ikke i tvivl. Det her er en film, du skal se.

I dag har ’Dronningen’ premiere i danske biografer, og filmen høster næsten udelukkende topkarakterer hos danske anmeldere, der lægger sig fladt ned for både instruktør May el-Toucky og hele filmholdet bag det nye danske drama, som de kalder »en genistreg« og »et hovedværk i dansk film«.

Og alle er enige om, at Trine Dyrholm leverer sin karrieres måske bedste præstation som advokaten Anne, der starter som sympatisk husmor, men viser flere og flere mørke sider, i takt med at filmen udspiller sig. Hun bor sammen med sin svenske lægemand Peter og deres to charmerende døtre i et idyllisk hus på landet. Alt ånder fred og ro, indtil Peters 17-årige problembarn fra et tidligere forhold flytter ind og begynder at kradse i den pæne overflade.

’Dronningen’ er et drama om at forføre sin egen stedsøn. Anne er i panikalderen, og den 17-årige dreng med sixpack og tatoveringer er lige præcis det, hun har gået og manglet.

Filmens kontroversielle emne vil nok få mange op af biografsæderne, men ifølge Politikens anmelder Kim Skotte er filmen meget mere end sit på papiret kinky emne.

»Men May el-Toukhys ’Dronningen’ er ikke virkelighed. Den er ikke et af DR’s endeløse realityprogrammer. Den skal ikke sætte et dilemma til debat for og imod. Det er derimod en film. En rigtig film. Et kunstnerisk spejl holdt op foran mennesket. Et fiktivt drama, hvor troværdigheden står og falder med dramaets virkelighed og filmens virkemidler.«

»Når sexdebatten er forstummet, vil Dronningen blive stående som et hovedværk i dansk film«, skriver Kim Skotte og giver filmen seks ud af seks hjerter.

Jyllands-Postens Katrine Sommer Boysen kalder ’Dronningen’ et bevis på, at Danmark har fået endnu en instruktør i verdensklasse og giver filmen fem ud af seks stjerner.

»May el-Toukhy, der tidligere har instrueret den veloplagte kærlighedskomedie ’Lang historie kort’, formidler uhyre præcist udelukkende gennem Annes blik på ham, hvordan Gustav forvandles fra en irriterende teenagedreng til en smuk, sexet ung mand«.

»Filmens sidste del sætter sig som en skruetvinge i centralnervesystemet, når el-Toukhy tvinger os til at overvære den magtdemonstration, der er Annes instinktive reaktion«.

Forholdet mellem Anne og den unge Gustav er noget af det, der får ros af anmelderne for at drage publikum ind i en historie, hvor man næsten glemmer, at Annes gerninger faktisk er dybt forkerte.

Informations anmelder skriver, at ’Dronningen’ tvinger sit publikum ned i en suppe af lækkerhed og råddenskab.

»Filmen demonstrerer sit medies enorme magt som manipulator, når man efterfølgende, med ubehag fanget i hendes perspektiv, både håber på, at hun bliver opdaget og straffet og håber, at hun slipper fri, at drengen ikke sladrer, at farmand ikke bliver ked af det - fordi det ville være så ubelejligt«.

Dronningen af dansk skuespil

Der er både ros til instruktør May el-Toucky og hendes medmanuskriptforfatter Maren Louise Käehne, ligesom filmens fotograf Jasper J. Spanning også imponerer anmelderne.

Alligevel er der bred enighed om, at filmens høje standard i den grad skyldes en kraftpræstation leveret af Trine Dyrholm.