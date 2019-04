Zebra, Cicero eller hvad med Present? Slaveejere i Dansk Vestindien gav slaver nedsættende navne for at slette deres identitet

»Store Dronning. Dengang jeg levede i Popo i Afrika tjente jeg Herren Mau«.

Sådan begynder et brev til den danske dronning Sophie Magdalene formuleret i februar 1739 af en frigivet kvindelig slave på den caribiske ø Sankt Thomas – en af de tre øer, som i 1600- og 1700-tallet blev dansk koloni under navnet Dansk Vestindien. Det gamle brev eksisterer i to versioner, begge skrevet med tidstypisk svungen håndskrift: en oprindelig udgave, der er formuleret på det vestafrikanske sprog gbe, og en oversat udgave på hollandsk-kreolsk. Brevet er unikt, fordi der ikke findes lignende afrikansksprogede kilder fra den tid i kolonierne. Men det er også unikt, fordi brevets afsender underskriver sig på to forskellige måder.

I det hollandsk-kreolske brev kalder hun sig »Marotta, nu Madlena af Popo fra Afrika«.

I brevet skrevet på gbe underskriver hun sig »Damma«.

»Min konklusion er, at Damma er kvindens oprindelige navn, det navn, hun havde, da hun ankom til Sankt Thomas fra Popo i Afrika – og at hun har brugt Damma om sig selv, når hun har talt sit modersmål«, siger Louise Sebro, som er historiker og tidligere har skrevet ph.d.-afhandling om blandt andet Dammas historie.

Marotta er kvindens såkaldte slavenavn. Det navn, hun fik af den slaveejer, som købte hende i Dansk Vestindien, efter hun var blevet fanget af slavehandlere omkring 1699 i Vestafrika og siden tvunget over Atlanten i slaveskib. Og endelig er Madlena så det navn, hun fik, da hun blev kristent døbt af missionærer i kolonien.

Da hun skrev brevet, var hun blevet en fri kvinde og boede i et hus i byen Charlotte Amalie med sin mand, som også var fri. De var begge fra Popo, et rige på den vestafrikanske kyst, og de havde mindst ét barn sammen, sønnen Domingo Gésu.

»På det tidspunkt havde hun fået en fremtrædende position blandt kvinderne i den kristne mission, hun var tilknyttet. Hun havde haft tre navne i løbet af sit liv: Damma, Marotta og Madlena«, siger Louise Sebro.

»Og hun har tilsyneladende kunnet jonglere med alle tre identiteter«.

Fra menneske til ting

At slette et menneskes oprindelige identitet var ellers netop den bagvedliggende tanke, når slaveejere markerede et menneskes overgang fra frit individ til slave ved at give vedkommende et nyt navn. Det siger den britiske antropolog Sarah Abel, som sammen med den islandske antropolog Gísli Pálsson og historikeren George F. Tyson fra Sankt Croix har skrevet en ny videnskabelig artikel, der bliver offentliggjort i denne måned i tidsskriftet Comparative Studies in Society and History. Artiklen, der hedder ’From Enslavement to Emancipation: Naming Practices in the Danish West Indies’, handler om navngivning af slavegjorte i den tidligere danske koloni, og Dammas historie indgår som eksempel.

»I stort set alle historiske tilfælde af slaveri finder der navneændring sted. Slaveejerne giver de slavegjorte nye navne, fordi det er en måde, hvorpå man kan adskille mennesker fra det samfund, de kommer fra, og fra deres kultur og sociale – og personlige – baggrund. Med det nye navn river man menneskets forbindelse til fortiden over. Man gør mennesker til ikkemennesker, til ejendom«, siger Sarah Abel.

Det er navne, som ikke rigtig er navne, og nogle af dem var tænkt som en joke Sarah Abel, britisk antropolog

Sammen med sine medforfattere har hun analyseret en liste fra 1785 med 197 navne på slaver, der tilhørte den danskvestindiske plantage Constitution Hill, ejet af den danske familie Schimmelmann, samt de navne, der indgår i 1.426 dåbsoptegnelser fra to kirker på Sankt Croix, en af koloniens to andre øer. Forfatterne har været interesseret i, hvem der gav slaver og tidligere slaver deres navne. Og under hvilke omstændigheder.

At hedde Zebra

I artiklen citeres den franske historieskriver Médéric Louis Élie Moreau de Saint-Méry, som i 1797 beskrev, hvordan en slaves navn blev registreret. Ikke præcis i Dansk Vestindien, men i kolonien på den nærliggende caribiske ø Martinique:

»Så snart negrene er købt fra en slavehandler, skal de føres til et kontor, hvor de bliver brændemærket på ydersiden af den ene skulder med bogstavet S, køberens navn bliver registreret, og det bliver også det navn, han anser for at være passende at give til negeren«, skriver Moreau de Saint-Méry.

Også når de slavegjorte afrikanere ankom til Dansk Vestindien – efter at være blevet fragtet over Atlanterhavet, stuvet sammen i lasten som varer under livsfarlige, umenneskelige forhold – fik de tildelt et navn af slaveejeren. Og et ’passende’ navn til en slave var ikke sjældent et nedsættende navn, siger Sarah Abel:

»Slaveejerne gav tit slaverne navne, som havde til hensigt at skille dem ud som gruppe. Navne, som aldrig ville blive givet til hvide kvinder eller mænd, som jo blev betragtet som frie fra naturens side«.

På 1785-listen fra den danske plantage Constitution Hill optræder således slavenavne, som ikke er menneskenavne, men som i stedet refererer til byer. Som London, Madrid og Dublin.

Eller til dyr. Som Zebra og Fox.

Eller til kvaliteter. Som Amor.

»Det er navne, som ikke rigtig er navne«, siger Sarah Abel, »og nogle af dem var tænkt som en joke«.

Hun peger på navne som Cicero, Ancilla og Cupido, hvor slaver blev opkaldt efter klassiske figurer fra antikken.

»Et godt eksempel er navnet Scipio, som var et almindeligt navn til en mandlig slave, og som refererede til en romersk general, som blev kaldt ’afrikaneren’ som en form for hyldest for hans triumfer i krige i Nordafrika«.

Det var populært at opkalde slaver efter græske og romerske helte, filosoffer og talere, siger Abel. Som en ydmygelse. Fordi sammenligningen med fortidens store mænd ville falde dårligt ud for den enkelte slave.

»Slaven ville med tiden lære, at det navn, han eller hun havde fået, netop var et slavenavn, eftersom det ikke var et navn, der blev givet til folk, som ikke var slaver«.

Det var heller ikke ualmindeligt, at slavegjorte kvinder fik navne som Venus, efter kærlighedsgudinden. Navne, der på en måde retfærdiggjorde slaveejernes seksuelle forhold til kvinderne.