Festivaldirektør Josephine Michau er stor fan af kvindeligt kunstnerkollektiv: »Jeg er totalt på røven over deres energi«

I morgen begynder Copenhagen Architecture Festival (CAFx), som Josephine Michau er direktør for. Her fortæller hun om sit kulturforbrug, der blandt andet omfatter tyrkisk funk, en fransk-amerikansk forfatters prisvindende bog om en nazibøddel og seks venner i et lejlighedskompleks på Manhattan.

Musik

Claire Laffut, Parcels og Altin Gün

»Hvad jeg hører, ændrer sig hele tiden. Der er nogle favoritter, og denne måneds favoritter er Claire Laffut, Parcels og Altin Gün. Der er ikke nogen sammenhæng mellem dem, og de peger i forskellige retninger genremæssigt, men appellerer til mig allesammen. Parcels er nogle helt unge typer, der ligner The Beatles, da de havde langt hår, og som kommer fra Australien, er sindssygt dygtige og meget inspireret af fransk 1990’er-musik som Daft Punk og Air. Om Claire Laffut kan jeg kun sige, at hun er belgisk og absolut anbefalelsesværdig, og Altin Gün er fra Amsterdam og fyrer den virkelig af med tyrkisk funk«.

Teater

’I et forhold’ på Betty Nansen Teatret

»For et par uger siden så jeg Sort Samvittigheds nye forestilling, ’I et forhold’, på Betty Nansen Teatret. Dem er jeg stor fan af, og jeg er totalt på røven over deres energi. Jeg synes, forestillingen var fin, men det er ikke deres bedste. Jeg så også deres Anne Linnet-forestilling, ’Hvid Magi’, og der var jeg endnu mere på røven over dem«.

Ugens kulturforbruger Josephine Michau Født 1977.Festivaldirektør for og en af grundlæggerne af Copenhagen Architecture Festival, der åbner på torsdag. Hun har en kandidatuddannelse i business og filosofi fra CBS, og var med til at starte filmplatformen Doxbio.

Film

’Reformisten’ og ’Push’

»Jeg var til to CPH:DOX-visninger. Jeg ville gerne have været til 200. Jeg så Marie Skovgaards film, ’Reformisten’, til åbningen, og så var jeg inde og se en filmen ’Push’, der er ret relevant for arkitekturfestivalen. Den vandt Politikens Publikumspris, og den handler om kapitalfondes opkøb af byer, som også er et fokus, vi har på festivalen, så det gav meget god mening lige at komme ind og se den«.

Bøger

’De velvillige’

»Meget ambitiøst har jeg åbnet for ’De velvillige’ af Jonathan Littell, som jeg købte for ti år siden, og som jeg aldrig fik taget hul på. Den er på mere end 800 sider, en rimelige grum én, ja, faktisk også en grum historie. Den er jeg gået i gang med, og den må jeg færdiggøre i løbet af sommeren, for lige nu har jeg ikke så meget tid. Den vandt Prix Goncourt i Frankrig, da den kom ud, og den delte vandene. I Tyskland er den ikke særlig velanset, mens den i Frankrig og resten af Europa er en af de helt store nyklassikere, som handler om en nazibøddel, der flytter til Normandiet og fortæller om alle sine gerninger helt nøgternt – hvilket sikkert er svært at kapere i Tyskland. Men jeg er ikke kommet så langt, så jeg har læst mere om den, end jeg har læst i den«.

TV

Ramasjang

»Når jeg ser tv er det oftest Ramasjang, ’Gurli Gris’ og ’Kasper & Sofie’, som jeg ser med min datter«.

Tv-serier

’Venner’

»Jeg har genset ’Venner’ for nylig. Det kan godt anbefales. Det var et nostalgisk og dejligt gensyn. Det er ikke genialt, men det er bare meget sjovt alligevel. Og det kan være meget godt at se ’Venner’; når man ikke ser sine rigtige venner, må man jo se nogle andre«.

Museer

Marie Lund på Galleri Nicolai Wallner

»Museer bruger jeg ret meget – i hvert fald i forhold til at jeg ikke gør noget særlig meget. Ofte fanger jeg et par udstillinger om måneden. Jeg har set Marie Lund hos Galleri Nicolai Wallner, hvor hun har lavet en enormt smuk udstilling med en række bronzeskulpturer, som stadigvæk hænger der. Og så var jeg i Berlin for nogle uger siden for at se Hansaviertel, som jo er et kvarter i den tyske hovedstad, men som oprindeligt er bygget som en udstilling med prototyper på det fede byggeri i 1950’erne. Det var en stor oplevelse. Og så skal jeg også på et tidspunkt se Donna Huanca på Copenhagen Contemporary, Pipilotti Rist med mine børn på Louisiana og Europa-udstillingen Europa Endlos på Charlottenborg. Men det bliver alt sammen post arkitekturfestival«.