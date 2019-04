Graffitikunstner overgår alle forventninger: 'The Simpsons'-parodi solgt for knap 100 millioner

Coveret til Beatles-albummet ’Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band’ har længe været ikonisk. Så ikonisk, at den amerikanske tegneserie ’The Simpsons’ lavede en efterhånden lige så kendt parodi af coveret til deres egen musikudgivelse ’The Yellow Album’ 30 år senere.

Nu har den tidligere graffitikunstner og kunstkomet Kaws så solgt en parodi på parodien til intet mindre end 98 millioner kroner på en kunstauktion i Hongkong. Det skriver artnet.com.

Kunstværket fra 2005 minder meget om Simpson-versionen, men alle figurernes hoveder er tegnet som skelethoveder med kryds i øjnene og krydsede knogler som kraniet på et sørøverflag. En stil, der er blevet den amerikanske kunstners signatur. I stedet for ’Simpsons’ danner de mange lyserøde donuts foran stortrommen ordet ’Kimpsons’. På stortrommen står der ’The Kaws Album’.

Hammerslaget er langt over de forventede 7 millioner kroner, som auktionshuset havde gættet på, at billedet ville indbringe. Og langt over Kaws salgsrekord fra sidste år, der lød på 18 millioner kroner. Ifølge Artnet.com er det derfor umuligt at overse kunstneren med det borgerlige navn Brian Donnelly, der først for alvor er slået igennem som anerkendt kunstner de seneste par år efter at have brugt 90’erne og begyndelsen af 00’erne på at lave sjove graffititilføjelser til store reklamer i New Yorks gadebillede.

Kaws er i den brede offentlighed kendt for sine fjollede og tegneserieagtige Companion-figurer. En plastikfigur med et dødningehoved, krydser som øjne og et par bukser, der ligner dem, Mickey Mouse har på. Figurer er så populære, at efterspørgslen fik MoMa i New Yorks hjemmeside til at gå ned, da de blev sat til salg online i 2017.

Det er ikke første gang, at Kaws tegner ’The Kimpsons’. Han har blandt andet tegnet familien i en sofa.