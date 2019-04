Svend Brinkmann har et problem: Ja, privatbilisme ER en udfordring. Men lige så længe jeg kan huske, har jeg elsket biler

Elbiler er lidt som radiobiler: fine nok for børn, men de har altså ikke meget med biler at gøre, skriver Svend Brinkmann i denne klumme. Men lover at skifte sin elskede forbrændingsmotor ud, når el-rækkevidden er god nok til et pendlerliv.

Jeg ved det godt: Privatbilismen er et problem, forbrændingsmotorerne skal væk, og vi skal blive bedre til at bruge offentlig transport.

Jeg har bare et problem: Lige så længe jeg kan huske, har jeg elsket biler. Da jeg som dreng begyndte at få lommepenge, brugte jeg hver måned hele beløbet på et bilmagasin, og det var et af årets højdepunkter, når min far skulle have ny firmabil, ofte med eksklusive features som aircondition eller elruder. Vi var til formel 1-løb i Frankrig og altid på bilferie, hvor jeg ned gennem Tyskland på Autobahn kunne beundre de hurtige biler, som næsten ingen i Danmark havde råd til at købe.

Klumme Moderne mennesker ’Moderne mennesker’ er Politiken Kulturs klumme om at være menneske i tiden. Den skrives på skift af forfatter Katrine Marie Guldager og professor og forfatter Svend Brinkmann. Katrine Marie Guldager (f. 1966) debuterede i 1994 og har siden skrevet en lang række romaner, digte og noveller. Hun tilbragte som barn tre år i Afrika og er vokset op i et bofællesskab i Hillerød. Hun har et skarpt blik for den måde, samfundsudviklingen slår ind i familielivet på, og har med sin ’Køgekrønike’ i 6 bind skildret udviklingen fra Anden Verdenskrig til nu. Senest har hun udgivet romanen ’Bjørnen’ (2018). Guldager er cand.phil. i dansk og har gået på Forfatterskolen. Svend Brinkmann (f. 1975) er psykologiprofessoren, der udfordrer den positive psykologi og selvhjælpsindustrien. Han taler tidsånden midt imod med sin opfordring til ikke at vende blikket indad, men udad mod omgivelserne og tage nejhatten på som forsvar mod alle dem, der kræver forandring og omstilling. Bestselleren ’Stå fast’ er udkommet på engelsk under titlen ’Stand Firm’, så det brinkmannske budskab om fællesskab i stedet for individualistisk selvrealisering som vejen til det gode liv har for længst begivet sig på rejse rundt i verden. Svend Brinkmann har siden 2012 været fast anmelder af faglitteratur om psykologi med mere på Politiken. Læs alle de tidligere ’Moderne mennesker’-klummer her. Vis mere

Når jeg tegnede, var biler næsten altid motivet, og jeg har i fantasien udviklet utallige mærker med logoer, særlige fælge og alt muligt andet. Lige da jeg havde fået kørekort, kørte jeg en hel dag i min morbrors Maserati Biturbo – den første gadebil med to turboer – og det var ren lykke.

Bløde, svulstige former

Glæden ved biler er gået i arv fra min far, og jeg har hans bilmagasiner fra 1950’erne, som han dengang købte for sine lommepenge. På det tidspunkt var bilerne bløde og svulstige i formerne – lidt som Marilyn Monroe – mens de i dag er slanke og glatte. Skønhedsidealerne ændrer sig, men der er uden tvivl en bilæstetik, der kombinerer det elegante og det aggressive, den tilbageholdte og udløste energi, som nærmer sig det universelle. Tænk for eksempel på Jaguars E-Type fra 1960’erne eller Alfa Romeos Giulias som et aktuelt eksempel. Biler kan være smukke.

Min interesse for biler har altid primært været æstetisk. Udseendet er vigtigst, derefter køreegenskaberne, så funktionaliteten og til sidst teknikken. Jeg kan fylde sprinklervæske på, men det er stort set også så langt, mine mekanikerevner rækker. Det er bilen som formgivet objekt, jeg holder af, og en af de kunstoplevelser, jeg husker bedst, var Ingvar Cronhammars udstilling af racerbiler på ARoS i 2006.

Jeg kan også få en nærmest oceanisk fornemmelse, når jeg kører fra min fødeby, Herning, mod Aarhus og passerer broerne over Silkeborg-motorvejen, der er belyst som stjernehimle, dekoreret med svungne orange bånd. Søren Ryge gav helt fortjent 6 hjerter til Silkeborg-motorvejen som et kunstværk i denne avis. Når man kører der om aftenen, helst i regnvejr og med udsyn til bilernes røde lygter foran, er det svært ikke at få gåsehud.

Min interesse for biler har altid primært været æstetisk. Udseendet er vigtigst, derefter køreegenskaberne, så funktionaliteten og til sidst teknikken

Uden for landets store byer er biler en nødvendighed. På min hjemegn i Danmarks midwest er der sparsom offentlig transport, og der kan være langt mellem hjem, uddannelse og arbejdsplads. Uden min mors bil kunne jeg ikke så let have besøgt den kæreste, jeg fik i gymnasiet (og som jeg er gift med i dag). Bilen giver frihed på en helt konkret måde, hvilket er dyrket og romantiseret i utallige amerikanske roadmovies – tænk på ’Thelma and Louise’ og deres Ford Thunderbird fra 1966. Men det er klart nok en frihed med indbyggede problemer.