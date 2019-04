Arne Haugen Sørensens erindringer byder på monstre, lort, liv og død

Foto: Arne Haugen Sørensen

Men i bogen er det også her, at han giver mere plads til at causere over diverse samfundsmæssige forhold. De unge kunstnere som socialdemokratiske fodtusser for eksempel. Men også om EU, flygtningekrisen og konflikten mellem Israel og Palæstina – i et noget islamforskrækket toneleje. Der er ingen tvivl om, at bogens styrke er den prosaiske udlægning af de biografiske detaljer: Så skete der det, så gjorde vi det, så malede jeg det, så kørte jeg til Polen, så fik jeg en ny hustru, så byggede vi hus i Spanien etc.

Sent i bogen påtaler Arne Haugen Sørensen det for læseren indtil da lidt mærkværdige forhold, at billedhugger og lillebror Jørgen Haugen Sørensen er så fraværende i historien. Han nævnes ganske kort i begyndelsen, blandt andet i forbindelse med en spåkone, som moren besøger: »Hun fik at vide, at begge hendes sønner ville blive selvstændige i en ung alder. Den ene ville få et godt liv, mens den anden altid ville være plaget af tunge og dystre tanker, ville blive en grubler. Hvem det er, ved jeg ikke«.

At dømme ud fra de sparsomme spor igennem bogen har der spiret et afgrundsdybt had mellem de to brødre, og at læse den enes udgave af fortællingen er nok ikke det samme som at få en fyldestgørende indsigt heri.

Og sådan er det vel med erindringer. De er skrevet fra et meget svært og nært sted. Det er en kunst ikke at ende med enten det udvidede cv eller med sin egen lidt forbitrede hyldesttale. Og den kunst lykkes Arne Haugen Sørensen på trods af en god begyndelse, flotte værkgengivelser og velvalgte private fotografier ikke helt med.