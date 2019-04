Skulptur til minde om dansk slavefortid er over et år forsinket: 'Freedom' var for skrøbelig til det danske vejr

I 2016 forærede De Amerikanske Jomfruøer en folkegave til Danmark i anledningen af 100-året for salget af den danske koloni, og for et år siden tildelte kulturminister Mette Bock (LA) statuen ’Freedom’ en permanent placering ved Københavns Havn. Men et år senere er der stadig tomt på grunden.

Skulptur til minde om dansk slavefortid er over et år forsinket:

Et »kulturpolitisk scoop«.

Så klar i mælet var daværende kulturborgmester i København, Carl Christian Ebbesen (DF), i efteråret 2016, da han øjnede muligheden for, at skulpturen ’Freedom’ kunne få en permanent, offentlig placering i hovedstaden. Og han var ikke den eneste.

Et mindesmærke over vores fortid som slavenation, »man ikke på nogen måde skal skjule eller gemme«, istemte Bertel Haarder (V), som dengang var kulturminister.

Begejstringen var med andre ord til at tage at føle på, da De Amerikanske Jomfruøer skænkede Danmark den mandsstore skulptur, der symboliserer de vestindiske slavers oprør og frihedskamp.

Og efter 15 måneders usikkerhed om statuens fremtid fandt kulturminister Mette Bock (LA) i marts sidste år så en endegyldig placering til folkegaven. Valget faldt på området foran Eigtveds Pakhus ved Udenrigsministeriet i København. En central påmindelse om, »at mennesker ønsker at leve i frihed, og at vi skal huske at vælge den rigtige side i den kamp«, som ministeren oplyste i en pressemeddelelse.

I samme ombæring proklamerede Mette Bock, at en officiel indvielse ville finde sted »i løbet af foråret«.

Men nu, mere end et år senere, er der stadig intet syn af ’Freedom’ foran Eigtveds Pakhus. Og det undrer tidligere formand og nuværende bestyrelsesmedlem i Dansk Vestindisk Selskab Anne Walbom, der kalder håndteringen af gaven »flov« og »et forkert signal at sende«.

Hun er lige nu på Sankt Croix, den ene af de tre øer, der indtil 1917 var dansk koloni, og her spørger folk, hvad der er op og ned i sagen om statuen, fortæller hun.

Men ifølge Kulturministeriet er der en forklaring på, at statuen endnu ikke er blevet placeret permanent i det offentlige rum. I øjeblikket befinder den sig nemlig på et bronzestøberi i Roskilde, hvor den bliver gjort klar til livet højt mod nord.

Ikke robust nok til Danmark

’Freedom’ viste sig nemlig slet ikke at kunne holde til at være placeret udendørs i det skandinaviske klima, fortæller chefkonsulent i Slots- og Kulturstyrelsen Mette Marciniak.

»Der er tale om kunstnerens egen kopi af skulpturen, og den er ikke oprindeligt designet til at stå ude her i Danmark. Den er lavet af metaller, som ikke er svejset og loddet sammen på en måde, der gør den stabil nok til danske vejrforhold. Når vi sætter skulpturen op i det offentlige rum, er vi nødt til at tage højde for, at folk kan finde på at kravle op på den, så den skal være så stabil, at den ikke vælter og er til fare for folk. Derfor har vi været nødt til at forstærke den indvendigt med et ordentligt jernskelet«, forklarer hun.

En af udfordringerne er blandt andet skulpturens arm, der »stritter lidt«, og som Mette Marciniak frygter risikerer at knække af, hvis folk »kommer til at gribe fat i den i kådhed«.

Hun understreger dog, at statuen er så godt som færdig.

»På fredag skal vi ud at se, præcist hvor den skal stå, og så skal vi have lavet et stort fundament, som den bliver boltet til, så den ikke risikerer at vælte i vinden. Derudover arbejder vi på et bronzeskilt, som skal stå sammen med skulpturen, og som skal fortælle historien bag. Og det er det sidste, vi mangler, inden der skal koordineres omkring indvielsen«, fortæller hun.

»Men man kan jo ikke byde gæster, der kommer så langvejs fra, at de kommer og ser en skulptur, som ikke er helt færdig, og det er derfor, det har taget så lang tid«.