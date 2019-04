'Desperate Housewives'-stjerne erklærer sig skyldig i anklager om bestikkelse og risikerer fængselsstraf

Felicity Huffman tog alle midler i brug for at få sin datter ind på det ’rigtige’ universitet. Midler der nu kan få hende selv en tur bag tremmer.

Hollywood-skuespiller Felicity Huffman erklærer sig skyldig i at have betalt bestikkelse for at få sin datter ind på universitetet.

»Jeg erkender fuldt ud min skyld og fortryder dybt og skammer mig over, det jeg har gjort, jeg tager ansvaret for mine handlinger og accepterer konsekvenserne«, siger Felicity Huffman i en udtalelse ifølge CNN.

50 kendte skuespillere og magtfulde erhvervsfolk er anklaget for at have brugt bestikkelse, snyd og bedrag for at få deres børn ind på nogle af USA’s prominente universiteter som Yale og Stanford.

Også Lori Loughlin, der er kendt fra tv-serien ’Hænderne fulde’, er anklaget i svindelsagen, som FBI kalder for en skandale i hjertet af hele optagelsesprocessen på universiteterne.

Op til 20 års fængsel

Felicity Huffman, der blandt andet er kendt for sin rolle som Lynette Scavo i den populære tv-serie ’Desperate Housewives,’ erkender at have betalt 15.000 dollars (cirka 100.000 kroner), for at hendes datter kunne få en højere score i en adgangsprøve til universitetet.

Pengene betalte hun til William ’Rick’ Singer, der allerede har erklæret sig skyldig og anses for at være bagmanden bag den omfattende svindel.

Singer driver to virksomheder, som forbereder studerende til at søge ind på universiteterne, og herigennem skulle han angiveligt have taget store pengebeløb fra rige forældre for at garantere deres børn optagelse.

Han skulle blandt andet have instrueret forældre i, hvordan de skulle sørge for, at deres børn tog prøverne specifikke steder, hvor Singer havde bestukket de ansatte og fået andre til at tage prøverne.

Felicity Huffman risikerer op til 20 års fængsel, men da hun har erklæret sig skyldig, foreslår anklageren en fængselsstraf i »den lavere ende« samt en bøde på 20.000 dollars og et års overvåget tilsyn.

Indtil videre har 14 af de anklagede erklæret sig skyldige, og Universiteterne Yale og Stanford har bortvist elever, der har forbindelse til svindelsagen.