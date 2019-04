Svend Brinkmann: Du behøver ikke at være den bedste version af dig selv hele tiden. Du kan også bare være et menneske

Man kan leve sit liv efter at udleve sine potentialer til det fulde, eller man kan leve mere alment. Der kan fra tid til anden være ræson i at leve med udgangspunkt i det mere almene, skriver Svend Brinkmann i ugens klumme.

Jeg har lige læst den tyske sociolog Andreas Reckwitz’ bog ’Singulariteternes samfund’. Bogen fremlægger en ambitiøs samfundsteori, hvor det almene og det særegne ses som faktorer, der kæmper om at påvirke det sociale liv. Det almene trækker i retning af orden, rationalitet og forpligtelser, mens det særegne – eller singulære, som Reckwitz også kalder det – trækker i retning af subkulturelle livsstile og individuel selvrealisering.

Her i Søren Kierkegaards land er det svært ikke at læse det almene og det særegne i lyset af det, Kierkegaard kaldte det etiske og det æstetiske i et menneske. I ’Enten-eller’ kredser Kierkegaard via sine pseudonymer om disse kræfter i et menneske, der, ganske som det almene og det særegne på samfundsmæssigt plan, kan betragtes som faktorer, der kæmper om at påvirke menneskets liv.

Det æstetiske er det særegne eller singulære i os. Lever man æstetisk, tager man udgangspunkt i det, der umiddelbart udmærker én: Ens ønsker, præferencer, drømme og ambitioner. Problemet med det æstetiske er dog flygtigheden. Ligesom mode og tendenser kan skifte på forbrugersamfundets markeder, således kan det også skifte, hvad man har lyst til. Så det æstetiske kan ikke give kontinuitet i tilværelsen, og man er kun forpligtet på noget, så længe man har lyst til at være det.

Det etiske er heroverfor det almene i os. Lever man etisk, er livsmålet ikke at realisere ens unikke selv og ens partikulære præferencer, men derimod at realisere det almene: de almene forpligtelser, man har, alene fordi man er menneske. Jakobe udtrykker det i Pontoppidans ’Lykke-Per’: »Det er ikke paa det tilfældige, det særegne, men paa det almenmenneskelige i os, at vi skal opbygge vort eget og Nationernes Liv!«.

Hvis Reckwitz har ret i sin sociologiske analyse, er det almene kommet i problemer i dag. Han skriver om en decideret ’almenhedskrise’, der rammer et samfund, når det orienterer sig stærkt mod det særegne, hvor ethvert individ skal være autentisk, unikt og udleve sine fulde potentialer

Hvis Reckwitz har ret i sin sociologiske analyse, er det almene kommet i problemer i dag. Han skriver om en decideret ’almenhedskrise’, der rammer et samfund, når det orienterer sig stærkt mod det særegne, hvor ethvert individ skal være autentisk, unikt og udleve sine fulde potentialer, og hvor et lands sammenhængskraft søges skabt gennem særlige kulturelle træk og værdier som f.eks. ’danskhed’.

Der er ikke som sådan noget galt med disse særegenheder. Problemet opstår først for alvor, når de ikke balanceres af et blik for det almene. Som der står i ’Enten-eller’, så er det sandt, at ethvert menneske i en vis forstand er en undtagelse, men det er tillige sandt, at ethvert menneske »er det Almeen-Menneskelige«, og det lange brev i anden del af det geniale værk bærer titlen ’Ligevægten mellem det Æsthetiske og Ethiske i Personlighedens Udarbeidelse’.

Ligevægt mellem det æstetiske og etiske, det særegne og det almene, er idealet for et menneske og et samfund. I første halvdel af det tyvende århundrede blev det nok for meget med det almenes krav, der ikke gav plads til individuel selvudfoldelse, men det omvendte blev tilfældet i anden halvdel af århundredet og frem til i dag, hvor vi er tvunget til selvoptimering og -realisering.

For at nærme os en bedre ligevægt burde vi måske tage Inger Christensens ide om ’afrealisering’ op, som hun introducerede i sin utopiske ordbog. Problemet med selvrealiseringen er ifølge Christensen, at den repræsenterer en inderliggjort version af »den vestlige kulturs realisering af alt, rub og stub, i billedet af den vilde vækst«. Afrealiseringen – som godt nok er utopisk – kunne så bestå i at erkende, at verden allerede findes før mig (»cikaderne findes«), at jeg ikke selv er ophav til al mening og værdi, at der måske endda eksisterer fordringer og forpligtelser, som er almene, og som jeg gør klogt i at interessere mig for, fordi jeg er et menneske.

Jeg tror, der er en dyb glæde at finde i erkendelsen af, at man er menneske først – og individ eller kristen så – for nu at parafrasere Grundtvig. Det kan nærmest være en lettelse at opdage, at man ikke behøver at blive den bedste version af sig selv hele tiden, men at man kan nøjes med at være et menneske.