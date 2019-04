Kvinde, nu slipper du for at squatte i tishegnet: Et stort pink kvindeurinal skal skabe ligestilling på sommerens festivaler

Kvinde, nu slipper du for at squatte i tishegnet:

Den tredje fadøl er netop drukket. Koncerten starter om lidt, men køen til toilettet snor sig som en slange hele vejen ned langs madboderne, og du kommer længere og længere væk fra din yndlingskunstner.

Hvad gør du?

Der er umiddelbart tre muligheder. Du kan holde dig. Du kan squatte og prøve at holde balancen i det famøse tishegn, eller du kan acceptere skæbnen, stille dig i toiletkøen og gå glip af åbningsnummeret.

Lange toiletkøer er ikke en sjældenhed på sommerens festivaler, og de er i høj grad fuld af tissetrængende kvinder.

Men det vil iværksætterne Gina Perier fra Paris og Alexander Egebjerg fra København lave om på.

De to arkitekter har nemlig designet en pendant til urinalet, som mange mænd benytter sig af på offentlige områder. Den er stor, den er lyserød, og så går den under navnet Lapee.

»Det er åbenlyst, at man skal gøre noget for at optimere forholdene for kvinder, der skal tisse til udendørsarrangementer. Der går virkelig meget sjov af oplevelsen på en festival, hvis man skal bruge timer i kø til et klamt toilet«, siger Gina Perier. Sammen med Alexander Egebjerg fik hun ideen til kvindeurinalet efter at have lavet frivilligt arkitektarbejde på Roskilde Festival.

»Situationen for kvinder, der skal tisse på Roskilde Festival, er simpelthen forfærdelig. Og det er da ikke fair, at kvinder skal stå i kø til toiletterne 12 gange om dagen, mens mænd kun behøver at gøre det én gang«, siger hun.

»Der mangler et tilbud, hvor kvinder slipper for at blive ydmyget eller udstillet, fordi de ikke kan komme til et toilet. Vi har jo også set nogle grimme sager tidligere, hvor kvinder for eksempel er blevet filmet, mens de tisser i hegnet, og det går altså ikke«, tilføjer Alexander Egebjerg.

Selv om Lapee skal mindske toiletkøer og optimere hygiejneforholdene for tissende kvinder, er Lapees hovedformål at mindske forskelsbehandling af kønnene i det offentlige rum, fortæller Gina Perier.

»Kvinder har jo ikke de samme muligheder som mænd. Sådan noget som muligheden for at få tømt sin blære bliver faktisk et eksempel på, at mænd og kvinder ikke er ligestillet i det offentlige rum. Her er der stadig forskelsbehandling af kønnene«, siger hun.

Lapee har været undervejs i knap to år, og til sommer kan man blandt andet støde på to eksemplarer af det lyserøde tissetilbud ved Street Food-boderne på Refshaleøen, ligesom Lapee også kommer til Distortion, Roskilde Festival og Smukfest.