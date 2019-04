Forfatter Signe Maxen måtte overgive sig til Beyoncé og Jay-Z's kærlighed: »Jeg kan egentlig meget godt lide klicheer«

På fredag udkommer Signe Maxen med sin nye roman, ’Løberen’. Her fortæller hun om sin svaghed for japansk manga, om at opdage ’The Big Lebowski’ og glæden ved klicheer, som der var mange af under koncerten med Beyoncé og Jay-Z i Parken sidste sommer.