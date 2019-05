Svend Brinkmann: Alle taler om døden, men ingen gør noget ved den

For nylig fandt jeg bogen ’Kom og se hvorfor 2’ af Jørgen Clevin i vores reol. Den er fra 1976 og dermed næsten lige så gammel som mig. Og så er den en tidstypisk faktabog, der oplyser læseren om alt fra trafikregler til tyske gloser, ledsaget af Clevins velkendte tegninger.

Og så er der pludselig et par sider, hvor Clevin stiller spørgsmålet: »Hvorfor dør folk?«.

Han giver forskellige svar: Man kan dø ved at falde ned fra et hus, man kan blive kørt over af en spritbilist, man kan brænde inde, man kan få lungebetændelse og dø på sygehuset og meget andet. De små børn, der får læst bogen højt, skal så finde de tegninger, der matcher dødsårsagerne.

Det er fortalt fuldstændig nøgternt og virker for en nutidig læser nærmest chokerende i al sin mangel på sentimentalitet. Men måske kan der være noget velgørende for børn med denne faktuelle tilgang til livets slutning?

Clevin, Romer og Brøgger

Kontrasten er enorm mellem Clevins dødsencyklopædi for børn og så for eksempel forfatteren og radioværten Knud Romer, der sidste efterår fortalte om sin dødsangst til Ud & Se:

»Jeg har altid levet med ryggen til døden, fordi jeg var så bange for den. Jeg forstod ikke, hvorfor folk ikke løb rundt og skreg af rædsel over manglen på information. Hvem er jeg? Hvad sker der? Det aner ingen af os. Vi er her, men vi ved ikke, hvorfor vi er her. Vi ved ikke, hvor vi skal hen. Og det finder vi heller aldrig ud af«.

Der er en absurd eksistentiel charme i sammensætningen af rædslen og desperationen på den ene side, og så Romers næsten djøf-agtige ønske om mere information på den anden.

Hvem kan man ringe og spørge? Der må være nogen, der ved noget!

Men nej, det er der ikke. Hvordan formidler man det til børn? Man kan selvfølgelig læse Clevins bog højt for dem, men det er, som om den ikke helt svarer på sit eget spørgsmål: Hvorfor dør folk?

I sin bog ’Norsk omelet’ fortæller Suzanne Brøgger, at hun først sent i livet begyndte at skamme sig – nemlig over for sit barn (og jeg beklager de mange citater i denne klumme, men Romer og Brøgger siger det altså så godt): »Fordi jeg ikke er udødelig og en dag skal dø«, som hun skriver. »Og intet kan jeg gøre for at beskytte hende mod virkeligheden. Der er sat en grænse for, hvor meget vi kan gøre for vores børn. Måske kan vi bare lære vores børn, hvordan man bærer sig ad med at dø. Ikke andet«.

De fleste vil nok med rette mene, at der trods alt er andre ting, vi kan lære vores børn, men der er måske en grundlæggende pointe i, at vi blandt andet bør lære dem om, hvordan man bærer sig ad med at dø. Ikke for på morbid vis at fejre døden, men omvendt for at kunne glædes over det liv, vi har.

Så længe vi taler sammen, er vi i live

Gør vi så det? Længe har vi sagt til hinanden, at døden er et stort tabu, og at vi burde tale mere om den. Ældre Sagen har netop fået lavet en stor undersøgelse om danskernes forhold til døden (hvor mere end tusind mennesker over 18 år har svaret), og den viser, at det overraskende nok er helt almindeligt at tale med ens nærmeste om døden: