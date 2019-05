Svend Brinkmann: Ja, jeg er nok naiv ... Men tænk, hvis politikerne ville diskutere dannelse i valgkampen

Dannelsen er i dag truet fra to sider: Af konkurrencestatsmentalitet og den omsiggribende individualisering. Så her midt i valgkampen er det på høje tid, at vi får en diskussion om dannelse, og hvad politikernes hjerte banker for, skriver Svend Brinkmann i denne klumme.

Jeg ved godt, at det er naivt, men tænk, hvis politikerne ville diskutere dannelse her i valgkampen! De kunne for eksempel begynde med at fortælle om, hvilken litteratur der inspirerer dem, frem for hele tiden at demonstrere deres muskelstyrke eller løbe rundt i lycratøj.

Men selv om det i mine øjne ville være et fremskridt med politikere, der interesserede sig for kunst og litteratur, er det faktisk kun et mindre element af det, jeg her kalder dannelse.

Dannelse er noget meget mere grundlæggende. Begrebet er notorisk vanskeligt at definere, men i en ny bog med titlen ’FAQ om dannelse’ (altså ofte stillede spørgsmål om dannelse) gør den pædagogiske filosof Thomas Aastrup Rømer et flot forsøg med udgangspunkt i det enkle budskab, at »dannelse handler om forbindelsen mellem mennesket og verden«.

At begribe denne forbindelse er afgørende for stort set alle politiske og etiske spørgsmål. Det handler nemlig om, hvordan livet bør leves og samfundet indrettes. Ethvert samfund findes kun for så vidt, som det genskaber sig selv ved at danne de opvoksende generationer til at drage omsorg for de væsentligste ting og samtidig finde på nyt, når det er påkrævet. Det lyder måske nok temmelig abstrakt, men det er processer, der foregår hver dag i familierne, skolerne, uddannelsesinstitutionerne, på arbejdspladserne og i civilsamfundet.

Dog har skolen en særlig rolle. Som Rømer fortæller, så kommer ordet skole af det græske ord for den frie tid – altså hvor man ikke er bundet til arbejde, produktion og andre nyttige aktiviteter – og undervisning med dannelseseffekt udspringer ifølge Rømer »af mødet mellem tingen, når den tages ud af brug, og mennesket, når det tages ud af dets funktion«.

Det er smukt skrevet: Når tingen er taget ud af brug – for eksempel frøen, der dissekeres i biologilokalet, eller reklameteksten, der analyseres i dansktimen – kan den mødes med mennesket, der er taget ud af dets funktion og altså ikke skal andet end at forbinde sig til tingen og søge at forstå den.

Truet fra to sider

For Rømer er dannelse kulturens hjerte, og de gamle grækere er vores hjertelæger, fordi de minder os om betydningen af den frie tid som forudsætning for den frie omgang med tingene og dermed for den frie tanke. Det er juvelen i dansk og europæisk kultur.

Problemet i et moderne effektivitetsorienteret højhastighedssamfund er jo så bare, at tingene sjældent tages ud af brug og mennesket stort set aldrig ud af funktion. For børn og unge skal nu præstere og optimeres og måles på nationale tests og sammenlignes i Pisa-undersøgelser. Det er blevet det instrumentelle mål med det hele, hvilket selvfølgelig passer godt til et samfund, der har sat bnp og produktivitet i højsædet.

Dannelse foregår i en vekselvirkning mellem fri nysgerrighed og fordybelse på den ene side og en tilbagevenden til samfundslivet, hvor man som borger bidrager til små og store processer på den anden side.

Men dannelsen er i dag truet fra to sider: Dels af ideen om den opportunistiske person (som Ove Kaj Pedersen har kaldt det i bogen om konkurrencestaten), der hele tiden spørger: »Hvad får jeg ud af det?«. Hvis man konstant spørger sådan til verden – som elev, kollega eller borger – overser man, at visse ting har egenværdi, og det fører til en opportunisme, der er det modsatte af dannelse.