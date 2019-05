If you wanna be my... Vent, my hvad? HVAD?: Lydproblemer fik fans til at storme ud fra Spice Girls' første gensynskoncert

If you wanna be my... Vent, my hvad? HVAD?:

Fredag aften i Dublin bød på matchende t-shirts, glimmer og masser af rottehaler, da 80.000 tilskuere var samlet i Croke Park for at synge med på »Wannabe« og »Say You’ll Be There« til det ikoniske band Spice Girls’ første koncert på deres gensynstour.

Bandet gik ellers i opløsning i 2000, og udover en gensynsturné i 2007 samt en optræden til De Olympiske Lege i 2012, er det første gang i årtier, at Spice Girls har besluttet sig for at slå rottehalerne sammen igen. Og billetterne blev revet væk på få minutter.

Foto: Stringer ./Ritzau Scanpix Mange Spice Girls-fans havde klædt sig i matchede t-shirts før fredagens koncert i Dublin.

Men dommen på de sociale medier er hård. For lydproblemer flere steder i Croke Park betød, at en stor del af publikum ikke kunne synge med på deres yndlingshits og endte med at forlade koncerten før tid. Det skriver både ABC, BBC og Cosmopolitan.

»Der er noget galt, når publikum til en Spice Girls-koncert sidder ned. Ingen har nogen idé om, hvilken sang der bliver spillet, fordi lyden virkelig er SÅ dårlig«, skriver en Twitter-bruger, der møder opbakning fra mange andre brugere, som ikke fik noget ud af koncerten.

There’s something wrong when the crowd at @spicegirls concert are all sitting down because no one has a clue what song is on because the sound really is THAT bad. @mcd_productions @CrokePark @IrishTimes @LovinDublin #SpiceWorldTour #SpiceGirl pic.twitter.com/QkENc7BJ8Y — Sabrina Egerton (@sabrinasstyle_) 24. maj 2019

@spicegirls at Croke Park gig and the sound is so bad . We can’t hear any of the words up in the stands !!! — Lisa Cullen (@lisaxxxcullen) 24. maj 2019

Anyone else think the sound is crap at the @spicegirls ? #spicegirls #spicegirlsdublin — Aileen Hickey (@aileenballyDhob) 24. maj 2019

Især parkens højt placerede pladser oplevede lydproblemer, og det har fået mange til at brokke sig over de dyre billetter.

Efter showet har Scary Spice med det borgerlige navn Melanie Brown undskyldt for lydproblemerne i en Instagram-story, hvor hun også takker de mange fans for at dukke op.

»Vi ses i Cardiff. Og forhåbentlig er vokalerne og lyden meget, meget bedre her«.

When 5 become 4

Scary Spice, Sporty Spice, Baby Spice og Ginger Spice havde ellers lagt i kakkelovnen til lidt af en åbningsforestilling med ekstravagante kostumer, masser af fyrværkeri og budskaber om ligestilling. De indledte blandt andet showet med at understrege, at Spice World er for alle.

»Vi byder velkommen til alle aldre, racer, kønsidentiteter, lande, religioner og trossyn«.

Men på trods af udsolgte shows og masser af gamle hits, er der stadig langt til 90’ernes Spice Girls. Gensynsturnéen finder nemlig sted uden Posh Spice aka. Victoria Beckham, der har valgt at fokusere på sin modekarriere fremfor et comeback til 90’er-gruppen.

Og det lagde man mærke til, skriver The Guardians anmelder, der kun giver kun koncerten to ud af fem stjerner og tilføjer:

»Ligesom til deres reunion i 2007, kan tre albums ikke bære et to timer langt show«.

Til gengæld roser anmelderen bandet for at fokusere på de gamle klassikere og for »ikke at lave en Take That og skrive nyt og alderspassende (læs: kedeligt!) materiale«.

Anderledes er begejstringen hos The Daily Mail, hvis anmelder roser bandets energi og skriver:

»Spice Girls har altid handlet om det smukke ved ren pop, og når de var på deres bedste, var de fantastiske«.

På de sociale medier lader det også til, at dem, der ikke var ramt af lydproblemer, overgav sig til nostalgien i Spice-universet og nød klassikere som »Who Do You Think You Are?«, »Viva Forever« og »2 Become 1«.

The @spicegirls concert in @CrokePark was outstanding last night! I've never seen or heard a crowd like that in my life, it was insane! The girls put on a fabulous show and one of the best concerts I've ever been to #spiceworld2019 #spicegirlsdublin — Sarah (@Leinster_fan) 25. maj 2019

Last night i checked something off my bucket list thats been there ever since I was about 6. @spicegirls definitely did not disappoint #SpiceWorld2019 pic.twitter.com/5rumpMLTfU — Ste (@StephenGalvinn) 25. maj 2019

Spice Girls fortsætter turnéen til Cardiff, Manchester, Sunderland, Edinburgh og Bristol, inden de slutter af på Londons Wembley Stadium.

Forhåbentlig bliver det her muligt for de mange matchende rottehaler at kunne skråle »If you wannabe my lover, you gotta get with my frieeeends« med armene om hinanden uden at blive i tvivl om, hvilken sang der egentlig spiller.