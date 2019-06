Hvornår var Mads Bo fra Phlake sidst i biografen?: »Jeg så 'Ternet Ninja' med min mor. Det er det ærlige svar«

Mads Bo Iversen, forsanger i duoen Phlake, er vild med en frisk fransk popsanger, selv om han ikke forstår et ord af, hvad hun synger, og så bliver han i godt humør af at gå på Statens Museum for Kunst.