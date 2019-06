Essay om rejselitteratur: Der er kø på Mount Everest. Hvor går vi så hen?

Globetrotter og rejseforfatter Hjalte Tin går på opdagelse i rejselitteraturen for at finde fortællinger, der reflekterer over vores levevis og naturens dramatiske forandring. Måske finder han også ideer til, hvordan vi kan nyde verdens seværdigheder uden at ødelægge dem.