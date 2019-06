Det kommer ikke til at gå ud over haven i Tivoli, når Bjarke Ingels Group planlægger et 70 meter højt hotel- og restauranttårn, lover arkitekterne. Alligevel er borgmester og forening ikke med på ideen.

Bliver et nyt Tivoli-tårn til noget, skal havens brugere ikke frygte for, at det betyder endnu mindre plads at bevæge sig på i haven.