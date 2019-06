Tivoli fremlægger vild plan: Bjarke Ingels skal lave grønt højhus, og Vesterbrogade bliver forvandlet til bypark

Landets mest profilerede arkitekt, Bjarke Ingels, skal bygge et grønt, bæredygtigt højhus lige midt i Tivoli, og den trafikerede passage på Vesterbrogade fra Axelborg ind til Rådhuspladsen i København skal bygges om til en grøn bypark, der straks vækker mindelser om ramblaen i Barcelona.

Tivoli kommer nu kort sagt med en plan for to banebrydende projekter – ifølge dem selv noget af det største, Tivoli nogensinde har haft på tegnebrættet.

»Vi synes, at en bypark på den strækning passer som fod i hose på de visioner, som København i øvrigt har med flere grønne opholdsrum i byen«, fortæller administrerende direktør i Tivoli, Lars Liebst, om planen for byparken og siger om det nye højhus midt i haven:

»Tivoli har i mange år haft en drøm om, at H.C. Andersen Slottet i Tivoli indrettes til et familiehotel fyldt med eventyr. Det er oplagt med adressen på H.C. Andersens Boulevard lige over for statuen af den store danske historiefortæller. Nu vil vi gerne føre den drøm ud i livet ved at kombinere den med et stykke moderne, dansk eventyr; nemlig et grønt hotel, tegnet af Danmarks verdensberømte arkitekt, Bjarke Ingels«.

Foto: Tivoli

Borgmester er positiv

Finansieringen til de to projekter er på plads, angiver Tivoli, men vil begge kræve godkendelse hos Københavns Kommune, hvilket blandt andet vil kræve omfattende forudgående analyser af eksempelvis indvirkning på trafikken. Den foreslåede bypark skal nemlig omdanne det 10.400 kvadratmeter store, trafikerede område mellem Tivoli, Axelborg og Rådhuspladsen til et bilfrit, rekreativt og grønt byrum.

Initiativet skal ifølge Tivoli understøtte Københavns Kommunes mål om, at københavnerne i fremtiden skal opholde sig endnu mere i byens rum og opleve København som en grøn hovedstad, lyder det.

Den slags er sød musik for Enhedslistens vikarierende teknik- og miljøborgmester, Karina Vestergård Madsen.

»Jeg ser meget gerne, at vi veksler et bilrum til en ny bypark med plads til træer, buske og blomster samt gode opholdsmuligheder for københavnerne. Før vi går videre med planerne, skal der selvfølgelig være en god dialog med lokaludvalget og københavnerne, ligesom vi skal have set på, hvordan vi kan afvikle trafikken fremover«, siger teknik- og miljøborgmester Karina Vestergård Madsen (EL) i en pressemeddelelse.

Hun forholder sig her ikke til forslaget om også at bygge et højhus i haven.

Da vi fandt ud af, at der kun er ganske få biler, virkede det nærmest logisk at omdanne Vesterbrogade til et helt nyt, generøst opholdsrum Birgitte Bundesen Svarre, arkitekt

Det er byrumsarkitekterne hos Gehl, der har udarbejdet de første skitser af byparken, som ifølge arkitekt Birgitte Bundesen Svarre er endog ganske oplagt. Området lægger i dag underlag til rigtig mange fodgængere på ganske lidt fortovsplads på alle tider af døgnet og ugen, siger hun:

»Da vi fandt ud af, at der kun er ganske få biler, virkede det nærmest logisk at omdanne Vesterbrogade til et helt nyt, generøst opholdsrum«, siger Birgitte Bundesen Svarre.

Tivoli har tidligere forsøgt sig med luksushotel

Men Tivoli fremviser altså planerne for hele to banebrydende projekter.

Udover byparken vil Tivoli lade BIG Arkitekter bygge et grønt højhus midt i haven, der skal flettes sammen med H.C Andersen Slottet. BIG Arkitekters bygning skal være et nyt Tivoli H.C. Andersen Hotel og skal udover hotel huse restaurant, lejligheder og konferencefaciliteter.

Om højhuset siger Bjarke Ingels, leder af BIG Arkitekter: