Jeg var på date med den dejligste kvinde: Men det føltes, som om hun testede mig: Hvor flex er du? Hvad tør du?

En junidag for nogle år siden var jeg ude og prøve bryllupskjoler med den dejligste kvinde. Hun hed Julie, jeg havde mødt hende to uger forinden og var allerede forelsket.

Vi havde været inde i flere butikker, prøvet en lårkort i silke, noget højhalset broderi med og uden sjal, handsker, sorte snører, det var svært at finde en, der passede mig.

Jeg husker ikke, hvordan det opstod, eller hvem af hendes veninder, der fik ideen til, at vi to skulle på jagt efter en bryllupskjole til mig, men det var ikke tilfældigt: Hendes slæng var veluddannede, venstreorienterede, feministisk bevidste, queersympatiserende folk. Det føltes, som om de testede mig: Hvor frisk er du? Hvor flex er du? Hvad tør du? Show it, don’t tell it, kære hvide, heteroseksuelle mand: Hvor reaktionær en maskulinitet bærer du rundt på?

Jeg husker at være klar på hvad som helst for at tilbringe en dag i Julies selskab. Det var sjovt, og det var anstrengende. Mit blik flakkede rundt, også fordi der var spejle overalt, og det var ubehageligt at se mig selv så komplet feminiseret, sammen med smukke Julie. Vi var kun lige i gang med at etablere en relation, hvor jeg jo skulle være manden, og hun skulle være kvinden. Det føltes som en kastration på det værst tænkelige tidspunkt.

Jeg bestilte en fadøl, den største fadøl, de havde

Bagefter satte vi os på en fortovscafe længere nede ad gaden. Hun bestilte en pastis, og jeg bestilte ikke en pastis. Jeg bestilte en fadøl, den største fadøl, de havde, understregede jeg for tjeneren, stik mig en pokal, et literglas hvis I har, kom bare med drikkehornet forbundet til verdenshavene, så skal jeg tømme det i tre drag. Det er Thor, der sidder her.

Maskulin overkompensation

Det er det, forskere kalder ’maskulin overkompensation’. Når mænd føler sig truet på kønsidentiteten, skruer de op for stodderadfærden. Det bliver typisk undersøgt ved at lade en masse mænd svare på spørgsmål og så give dem et opdigtet resultat – halvdelen får at vide, at deres score svarede til en gennemsnitlig kvinde, den anden halvdel, at de svarede som en gennemsnitlig mand. Derefter deltager de i andre undersøgelser, hvor det så har vist sig, at de mænd, der føler deres maskulinitet truet, begynder at kompensere. Deres holdninger og handlinger bliver mere aggressive, risikovillige, homofobiske. Fadølsdrikkende af store glas, måtte jeg konstatere. Og kødspisende, viser det sig nu.

For et par måneder siden kunne sociologerne Sandra Nakagawa og Chloe Hart publicere artiklen ’Where’s the Beef?’ i tidsskriftet Socius, der viste, at kød er markant vigtigere for mænd, der føler sig feminiserede, end for mænd, der føler sig bekræftet i deres maskulinitet. De afviser i højere grad at spise vegetarisk, ja, oplevelsen er sågar fysisk: De føler sig ikke mætte uden kød.

Det er ikke overraskende. Herhjemme har medieforsker Stinne Krogager vist, at koblingen mellem kød og maskulinitet viser sig allerede blandt børn i 10-11-års alderen, hvor appetit på bacon og bøffer giver anerkendelse og adgang til drengefællesskabet. Det sætter sig i madvanerne: Tal fra DTU’s kostundersøgelser viser, at danske mænd spiser ca. 63 kg rødt kød om året, kvinder spiser ca. 36 kg.