Søn med far på Roskilde: »At kunne tage en dobbelt-ølbong med sin far… Det er der noget helt særligt ved«

Far Per, sønnen Christian og datteren Johanna mødes for sidste gang på Roskilde, for oven på sådan en omgang er det tid til at samle op på oplevelserne. Og selvom det har været sjovt nok at haven far med på festival, så kunne han nu godt have været lidt mindre pinlig.