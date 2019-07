Svend Brinkmann vil omvende dig: Her er syv gode grunde til, at du skal se Tour de France

Det er nemt at gøre grin med cykelsporten og endnu nemmere at gøre grin med dens fans, skriver Svend Brinkmann – og bekender kulør: Han er fan. Han giver her syv gode grunde til, at du også skal se med, når cykelrytterne aser af sted i stram lycra.

Det er nemt at gøre grin med cykelsporten og endnu nemmere at gøre grin med dens fans. Hvorfor i alverden bruge hele dage på at se andre mennesker køre på cykel? Og hvorfor investerer amatører i dyre cykler, iklæder sig stramtsiddende lycratøj og tramper rundt på landevejene med lidt for mange kilo på sidebenene?

I anledning af årets Tour de France vil jeg forsøge at forklare hvorfor. Hvis ikke jeg selv holdt af cykelsporten som både tilskuer og udøver, ville jeg sikkert være den første til at undre mig højlydt over denne pseudointellektuelle besyngelse af en tilsyneladende meningsløs aktivitet. Så lad mig blot bekende – hands down – at jeg tilhører cykelmenigheden. Her kommer syv grunde til, at du også bør lade dig omvende.

1 Cykelsporten lærer os om betydningen af tradition. Det moderne samfund er tilsyneladende i evig disruption, men cyklingen består som en traditionsrig oase i en amokløbende verden. Mange af cykelløbene er mere end 100 år gamle. Tour de France blev f.eks. kørt første gang i 1903. Tænk over det: Vi har haft verdenskrige, systemskifte og fået valgret til kvinder i mellemtiden.

2 Cyklingen lærer os om moralens kompleksitet. Albert Camus hævdede engang, at alt, hvad han vidste om moral, havde han lært af fodbold. Havde han dog bare set cykling i stedet! Elitecykling er på den ene side moralsk anløben med sine evige dopingsager, løgne og fortielser, men på den anden side er den ét stort moralsk æreskodeks. Ingen har nogensinde set en cykelrytter filme. Cykelsportens moral er kompleks, men ikke umoralsk, ligesom den virkelige verdens.

3 I cykling er man nødt til at samarbejde med modstanderen. Når en rytter går i udbrud, skal han gerne have andre med, idet fysikkens love tilsiger, at det er for hårdt at bryde vinden alene. Cyklingen lærer os dermed om betydningen af samarbejde og alliancer, også med dem, man om lidt skal konkurrere med i spurten. Tillid, ordholdenhed og gensidighed er centrale dyder.

4 Cykling lærer os at holde med taberen. Ikke altid, selvfølgelig, men cykelfans har en indædt modvilje mod de suveræne vindere som Armstrong, Indurain eller Froome. Kedelige, beregnende typer, som scorer kassen på det snorlige liv – for nogles vedkommende kombineret med en gedigen omgang snyd. Vi bliver meget gladere, når vandbæreren vinder.

5 Det bliver ikke lettere, du bliver bare hurtigere. Sådan sagde Greg LeMond, tredobbelt vinder af Tour de France. Og indrømmet: Nu er vi i afdelingen for de mest ækle motivationscitater, men et eller andet er der altså om det. At øve sig, at være vedholdende betyder ikke, at man en dag slipper for svie, smerte og ubehag. Cykelryttere forstår, at livets mål ikke er en lidelsesfri tilstand af nirvana, men en stædig insisteren på, at der er noget, der er værd at blive ved med at gøre, selv om det er hårdt.

6 Cykelsporten viser os, at stedet er afgørende. Menneskelivet foregår ikke i et abstrakt tomrum, men finder sted, bogstaveligt talt, og i modsætning til fodbold, der spilles på ensartede, upersonlige stadioner, er cyklingen intimt forbundet til konkrete brostensstrækninger, bjergveje og åbne fladlandsstykker med sidevind. For at vinde et cykelløb må man studere disse landskaber indgående, og man må kende til vindens retning og styrke. Aktiviteten er uadskillelig fra dens lokalitet.

7 Cykelsporten er på én gang gennemkommercialiseret og æstetisk. De professionelle cykelhold drives ikke af lokale idrætsklubber, men af store virksomheder, der vil have eksponering. Selve sporten er fuld af rigmænd, dyrt udstyr og penge. Men på trods af dette findes en umiddelbar skønhed i de strømlinede enkeltstartscykler med delfinformede rytterkroppe i sadlen og i de store felter af ryttere, der slanger sig gennem bjergpas og rundkørsler. Også i den forstand er cykling en nøgle til at forstå mange af livets modsætninger. Æstetik og profit, moral og konkurrence er måske umiddelbart modpoler, men cyklingen viser os, hvordan de snurrer rundt om hinanden i den moderne verden.