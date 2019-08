Michael Noer opsøgte sin far efter 20 års adskillelse: »Altså, jeg ville jo brække mig, hvis jeg læste, at nogen sagde den slags i et interview. Men det var sådan, det var«

Sidste år døde filminstruktøren Michael Noers far. De to fik 12 år sammen efter ikke at have set hinanden i 20 år. Ved at være til stede i sine egne børns liv gør Michael Noer i hvert fald en ting markant anderledes, end hans far gjorde.