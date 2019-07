Barack, Stein Bagger og Jussi er med: Er du også klar til at svare på spørgsmålene i den store mandequiz?

Hvem får flest bibliotekspenge? Og hvilken mand sang om »bitches from the city of Compton«? Det er blot to af spørgsmålene i denne store mandequiz i anledning af Politikens sommerserie om manden. Kom og leg med.