Niveauet er skyhøjt ved de østrigske luksusfestspil, hvor en crazy og overdådig operette tvinger publikum til at tænke over #MeToo.

Eurydike er så liderlig, at det klistrer, når hun rejser sig efter at have siddet ned. Lyden flænser stilheden i rummet, når sopranen i tætsiddende korsage får det hele til at svuppe, og publikum griner højt.