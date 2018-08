Seks hjerter: Mystisk instruktør skaber årets sensation med erotisk og blodigt operadrama Instruktør og billedmager Romeo Castellucci brillerer ved årets Salzburg-festspil. Hans voldsomme ’Salome’ skal ikke forstås med hovedet, men mærkes med kroppen.

Som det ligger der i den hvide sø af mælk, føler man sig ubehageligt overbevist om, at det sorte hestehoved stammer fra den levende hest, der for et øjeblik siden var på scenen. En spillevende, skinnende velstriglet sort hingst med krop og ben og det hele, der stod og prustede.

Faktisk er det afskårne hestehoved mindst lige så uhyggeligt som den hovedløse nøgne mandekrop, der sidder besynderligt opret på en stol ude i søen med en prinsessekrone placeret der, hvor menneskekroppens hoved burde være.

Salzburgfestspillene Festspillene blev til i 1920 på initiativ af instruktøren Max Reinhardt, digteren Hugo von Hofmannsthal og komponisten Richard Strauss. I 1956 overtog dirigenten Herbert von Karajan ledelsen af festspillene og gjorde dem til sin ejendom. Wienerfilharmonikerne er husorkester ved de årligt tilbagevendende festspil, der varer fra slutningen af juli og hele august, og sangerniveauet er på niveau med verdens bedste operahuse.











Richard Strauss: Salome Iscen. og scen.: Romeo Castellucci. Wienerfilharmonikerne, dir.: Franz Welser-Möst. Felsenreitschule. Til 27. august











Gioacchino Rossini: Italienerinden i Algier Iscen.: Moshe Leiser og Patrice Caurier, scen.: Christian Fenouillat. Ensemble Matheus, dir.: Jean-Christophe Spinosi. Haus für Mozart. Til 19. august











Pjotr Illitj Tjajkovskij: Spar dame. Iscen.: Hans Neuenfels, scen.: Christian Schmidt. Wienerfilharmonikerne, dir.: Mariss Jansons. Grosses Festspielhaus. Til 25. august

Menneskekroppen, kan man regne ud, er af voks. Men hestehovedet ser vitterlig, alvorligt talt, ud til at stamme fra den for et øjeblik siden så levende hest, og oplevelsen er voldsom. Ikke mindst, da prinsesse Salome tager hestehovedet op og bakser med at få det til at sidde fast på menneskekroppen.

Hestehovedet er sort. Mælken er hvid, og snitfladen der, hvor mandekroppens hoved mangler, er rød. Det er de tre farver, teenageren Salome synger om, da hun efter eget ønske har modtaget Johannes Døberens hoved på et sølvfad. Hun begærede den hellige mands hvide legeme og sorte hår, da han var i live, og historien om, hvordan hun får ham og kysser hans døde blodrøde læber, er en af de voldsomste i operahistorien.

Oscar Wildes fortælling om prinsessen, der i bibelsk tid forlanger profeten Johannes halshugget som belønning for, at hun har danset striptease for sin stedfar, Herodes, er dekadent til det alleryderste, og Strauss har svaret igen med musik, der er så brutal, at den næsten giver opkastningsfornemmelser.

Hun tager en sort saddel på ryggen og skraber i jorden som en hoppe, der vil bedækkes

Ved festspillene i Salzburg er opgaven at nyiscenesætte Strauss’ erotisk-blodige operadrama givet til italieneren Romeo Castellucci, og resultatet er årets sensation ved festspillene i den østrigske by mellem bjergene, hvor stenrige film- og forretningsfolk afhentes i Audi’er og BMW’er med chauffør efter premiererne, og hvor det kunstneriske niveau er lige så svimlende højt som de kunstneriske budgetter.

Romeo Castellucci er mystiker.

Han er ikke som andre operainstruktører, der gør, hvad de kan enten for at skabe en scenisk virkelighed, der tydeliggør operaernes handling en til en, eller for at skabe en anden virkelighed på scenen, som flytter handlingen i tid og sted og dermed gør den virkelig på en ny måde. Hos Castellucci handler det om visioner. Derfor gør han alting selv. Instruerer, tegner kostumer og laver scenografi.

Salome er klædt i hvidt, og bag på kjolen sidder en plamage af menstruationsblod. Denne teenager er kønsmoden, forstår vi. Men hvorfor er alle de øvrige medvirkende klædt i jakkesæt, og hvorfor er deres underansigter malet røde? Man kan fornemme, at de rødmalede ansigter måske handler om noget med løgn eller vold.

Eller for den sags skyld: Hvorfor optræder der to boksere, et jazzband og en masse standerlamper i forestillingen? Ligesom man kun med randen af sin fornuft, som i en tåge, kan forstå, hvorfor nogle statister løfter store ringformede stykker af scenens guldgulv op og med besvær stiller stykkerne op ad bagvæggen i Felsenreitschules kolde stenrum.

Felsenreitschule – klipperideskolen – er den bredeste af de tre operascener, der ligger side om side i Salzburgs festspilgade. Her kæmper scenografer normalt med at få det rå klipperums usædvanlige bredde til at fungere. Castellucci er gået en anden vej og har valgt at have rummet med dets oprindelige funktion som sit udgangspunkt. I 1700-tallet var Felsenreitschule Salzburgs sted for dyrekampe og dressurridning, og han lader sine visioner springe lige så meget fra det faktum som fra Strauss’ ’Salome’.

Prinsessen er erotisk ophidset. Hun vil have profeten, der som en sortmalet vild shaman med fjer og pels på kroppen stiger op af den runde brønd, hvor Herodes holder ham fanget. Hun tager en sort saddel på ryggen, lægger sig på alle fire og skraber i jorden som en hoppe, der vil bedækkes.

Der hænger seletøj på scenen, og inden operaen begynder, har man siddet og googlet. For hvorfor står der noget på latin på scenetæppet? ’Te saxa loquuntur’?.

Det gør der, fordi det var det, Salzburgs magtfulde ærkebiskop dengang i 1700-tallet lod skrive, da han fik hugget en tunnel gennem klipperne. ’Stenene taler om dig’, betyder det. Og med klipperne, Felsenreitschule og Strauss’ blodigt perverse opera som udgangspunkter har Romeo Castellucci bygget sin forestilling op som et drama, hvor publikum får et hestehoved, men aldrig Johannes Døberens hoved at se. Hvor den måne, der hænger over scenen, er sort, og hvor profetens elfenbenshvide krop først åbenbares, da statister giver sig til at spule den sorte shaman ren, så hans lyse hud kommer til syne.

Det er blevet en opsætning, der griber usædvanlig stærkt med sine billeder. Men som, mens statisterne slæber lig i bodybags hen over scenen, ikke forklarer noget som helst. For som Castellucci siger: »Kun det, der ikke kan vises, er værd at vise«.