Vært fra DR-programmet ’Sex med Maja’: »Det er meget a la ’Mads og Monopolet’, bare om sex«

Musik

Ian Isiah

»Jeg vil gerne anbefale en artist ved navn Ian Isiah. Han har lavet et album, der hedder ’Shugga Sextape’. Det er sexet, men også virkelig smukt komponeret. Det er en blanding af noget futurisk pop og R&B. Der er især en sang, ’Situationship’, som minder mig om alle mine sommerforelskelser. De festlige og sexede elementer bliver kombineret med noget ømt og melankolsk, hvilket afspejler mit mood i sommerferien: Somre er ofte meget ’derudad’, men jeg oplever også en underlig melankoli. Alle er på ferie, og man har lidt mere tid til at mærke efter i kroppen«.

Bøger

Pornotopia

»Min yndlingsbog er ’Pornotopia’ af Paul B. Preciado. Han er den her teoretiker, som er progressiv, klog og radikal – en pioner inden for kønsteori. Han tager popkulturelle fænomener alvorligt, og det er inspirerende. Bogen tager udgangspunkt i Playboy som fænomen og institution. Han gennemgår, hvordan Playboy har haft indflydelse på vores opfattelser af køn og seksualitet. Jeg har selv et ambivalent forhold til Playboy, fordi det som brand og institution er med til at definere vores kultur – men jeg er omvendt også meget betaget af det. Vi er hurtige til at dømme popkulturelle fænomener ude på grund af fordomme, og her er bogen et godt indspark til en mere fordomsfri undersøgelse«.

Podcasts

Savage Lovecast

»I løbet af de seneste fem år har jeg hver tirsdag lyttet til podcasten ’Savage Lovecast’ fra USA. Det er en form for sexbrevkasse, hvor folk ringer ind og lægger en besked på en telefonsvarer med et spørgsmål eller dilemma, som værten så svarer på i løbet af programmet. Det er meget a la ’Mads og Monopolet’, bare om sex. Det er virkelig fint, at du hører stemmen i stedet for en oplæsning, der kan blive meget anonym. Her hører du faktisk tvivlen og begejstringen. Og det er lærerigt, fordi ’Savage Lovecast’ tager temperaturen på, hvad der optager os om sex i dag. Den samtale er bundet op på skam, hvilket podcasten er med til at nedbryde via et indblik i andres tanker og bekymringer«.

Foto: HBO En scene fra high school-serien ’Euphoria’.

Tv-serier

Euphoria

»Der er en HBO-serie, som har kørt hen over sommeren: ’Euphoria’. Det er en ungdomsserie, der tager udgangspunkt i det klassiske narrativ, hvor man følger nogle teenagere på en high school. Den er flot filmet, og der er kæmpe overskud i billederne. Det er lækkert at kigge på. De tager aktuelle emner op såsom seksualitet, køn, hævnporno og maskulinitetsidealer. Det er imponerende, at man kan formidle de her komplekse emner i en underholdningsserie. Hvis bare den havde eksisteret, da jeg var 16. På det tidspunkt har du brug for at have noget og nogen, du kan spejle dig i – især i populærkulturen, men også i omverdenen generelt. Det kan jeg i den her serie, også selv om jeg er 26 nu«.

Apps

OMGyes.com

»Der er en hjemmeside og app, der hedder OMGyes.com. Det er undervisning, som skal lære folk om kvinders anatomi. Der bliver brugt videoer, som er informative og lærerige, og jeg synes, det er et vigtigt initiativ, fordi kvindens seksualitet bliver nedprioriteret i for eksempel lægevidenskabens historie og derfor er et emne, som generelt er omgærdet af megen misinformation. Projektet går ud på at bryde normer og dermed gøre snakken mere normaliseret«.

Pornofilm

I love you

»Hjemmesiden Pornhub har i samarbejde med rapperen Brooke Candy produceret pornofilmen ’I love you’. Det er en utrolig smuk film med en ikonisk åbningsscene, hvor der kommer en animeret glimmerstrøm ud af en pornoskuespillers røv, mens der er harpemusik i baggrunden. Det er jeg virkelig betaget af. Porno er generelt set et undervurderet stykke kultur. Mange forbruger det jo. Pornhub er bedst kendt for deres mainstreampornografi, men nogle af de nye projekter fra Pornhubs Visionaries Director’s Cut er seje, politiske og nytænkende«.