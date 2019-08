Svensk skuespiller hængte stjernejournalist ud for voldtægt på Instagram: Nu bliver hun tiltalt for grov ærekrænkelse

Den svenske skuespiller og klummeskribent Cissi Wallin hævdede, at profileret lederskribent havde voldtaget hende. Politiet fandt ingen beviser, og nu tiltales Wallin for grov ærekrænkelse.

Frederik Virtanen forlod i december 2017 den svenske avis Aftonbladet.

Flere kvinder – heriblandt kollegaer – havde anklaget den svenske stjernejournalist og lederskribent på Aftonbladet for sexchikane og overgreb. Og skuespilleren Cissi Wallin havde på det sociale medie Instagram udpeget Virtanen som manden, der voldtog hende efter en bytur i 2006. En sag, hun havde anmeldt i 2011, men som var blevet henlagt af politiet, der ikke kunne finde beviser for anklagen.

Virtanen afviser fortsat beskyldningerne, og nu bliver Cissi Wallin tiltalt for grov ærekrænkelse, oplyser hun på sin egen hjemmeside ifølge den norske avis Aftenposten.

»Vi ses i retten. Alle ofre for seksuelle overgreb – følg med, og kom med oprejst pande og stålsatte øjne. Jeg går i retten for nok en gang at fortælle sandheden«, skriver hun på sin hjemmeside.

Frederik Virtanen udgav tidligere i år bogen ’Utan nåd – en rannsakning’, der handler om, hvordan anklagerne, som var en del af #MeToo-bølgen, i løbet af få uger fik ham fyret, og at han mistede al den status, han havde oparbejdet.

I bogen erkender Virtanen, at han i midten 2000’erne førte sig frem og opførte sig som et røvhul, en lømmel. Men han var ikke en voldtægtsforbryder, fastholder han.

Flere svenske medier har fået hård kritik af pressenævnet for at hænge Fredrik Virtanen ud i en sag, som han ikke var dømt i af politiet. Og Virtanen glæder sig over, at der er rejst tiltale mod Cisse Wallin.

»Det føles som en form for oprejsning«, siger han til Aftenposten.