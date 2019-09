Ung dramatiker om 'Gift ved første blik': »Det er stadig fænomenalt tv. Det er ’Paradise Hotel’ for ægte mennesker«

FOR ABONNENTER

»Jeg skriver til musik, der passer til det, jeg er i gang med at skrive. Lige nu skriver jeg dramatik, og derfor er det, jeg lytter til, megadramatisk. Og helt ærligt, så lytter jeg allermest til soundtracket fra Disneys ’Pocahontas’. Jeg ved godt, det er en kæmpe kliché, men den fylder mig med en masse drama, som er godt at skrive til, så det sumper jeg rundt i for tiden. Især sangen ’Farewell’ – en sang, som bruges der, hvor Pocahontas løber ud på en klippe for at vinke farvel til John Smith – er god. Den taler direkte ind i mit Disney-kompleks og det, at jeg har et romantiseret forhold til folk, der aldrig får hinanden«.