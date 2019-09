Du må godt i metroen: Nede i undergrunden er det nemt at lure på de andre. Jeg gør det selv

Du står så tæt på de andre, at du kan læse i deres bøger, følge med i deres Messenger-tråde og høre den musik, de har i deres ører. Du må godt. Du har betalt for turen. De andre gør det også. I denne klumme får du tre af de små historier, som Politikens Bo Søndergaard har fundet ved at lure i rørene under jorden.

Først handler det bare om at komme ind metrovognen og få alle de uundværlige kropsdele med ind ad dørene. Så kommer den grimme lyd og behovet for at holde fast i et eller andet, og når det er dækket, rammer erkendelsen: Du er nu sammen med virkelig mange mennesker, og du har ikke valgt et eneste af dem.