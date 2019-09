Svend Brinkmann vil vende dannelsen på hovedet: Nu skal djøf'erne, lederne og professorerne oplyses

Erkendelse og viden er ikke blot at kunne ’se’, men også at kunne ’gøre’ – altså producere, tilvirke, kultivere, skriver Svend Brinkmann i denne klumme, hvor han vender rundt på Grundtvigs tanker.

Er lyset for de lærde blot?

Det spørgsmål stillede Grundtvig, og han gav som bekendt et afkræftende svar i sin sang fra 1839 med samme titel. Lyset er for alle – bønder såvel som lærde, kvinder såvel som mænd – og oplysning skulle være for hele folket, der snart kunne tage på højskole og gennem det folkelige fællesskab opnå almen dannelse.

Klumme Moderne mennesker 'Moderne mennesker' er Politiken Kulturs klumme om at være menneske i tiden og skrives på skift af et panel af skribenter. I denne uge: Svend Brinkmann, psykologiprofessor og forfatter.

Hele denne tanke er – sammen med andels- og arbejderbevægelserne – en bærende søjle i idéen om Danmark.

Jeg har længe interesseret mig for dannelsestanken som en slags oase i et samfund, der i øvrigt er præget af konkurrence, præstation og nytteorientering. Jeg er overbevist om, at vi med ideen om en almen dannelse har noget at bygge på som modvægt til tidens individualisering med alt, som deraf følger af ensomhed, stress og krav om selvoptimering.

Men jeg er bange for, at vi med et rent oplysningsideal for dannelsen risikerer at miste sansen for andre af dens aspekter.

Vi er endt med et elitært dannelsesbegreb

Hvad mener jeg med det?

Jo, læg mærke til den visuelle metaforik, der er indeholdt i Grundtvigs spørgsmål. Viden er en form for lys. Dannelse er op-lysning. Der tales til øjet, som skal komme til at se på skolerne.

Det er den måske mest fundamentale metafor for erkendelsen i den vestlige idéhistorie, som her appelleres til, og den findes allerede hos Platon i den antikke græske filosofi. Ikke mindst i den berømte hulelignelse, hvor viden opnås ved, at sjælen drejes som et øje over mod de evige ideer, der ultimativt er oplyst af solen – som symbol på selve det godes idé.

Viden opnås altså gennem synet, hvilket er en forestilling, der selvfølgelig understøttes rent praktisk af bøger og skærme. Kan I se, hvad jeg mener?

Jeg ved godt, det er utopisk, men alle mennesker burde have rudimentær mestring af mindst ét håndværk, ét musikinstrument, én idrætsgren og ét fremmedsprog

Problemet er, at man så let kommer til at tænke om bonden (lærlingen, industriarbejderen, håndværkeren osv.) som udannet og uvidende, før vedkommende bliver oplyst. Vi ender da med et elitært dannelsesbegreb, som overser de righoldige praktiske vidensformer, som findes i andre områder af livet og historien, og som er mindst lige så gamle og traditionsindlejrede som skoler og universiteter.

I mine øjne (der var synsmetaforen igen!) har vi brug for et dannelsesbegreb, der bygger på en bred forestilling om viden- og praksisfællesskaber, som de opvoksende generationer skal løftes ind i, overtage og videreføre.

Det burde være muligt at tale om dannelse i (og til) en bondekultur, hvor viden om årstiderne, høsten, vind, vejr og dyrehold er større end individets egen lille verden.

Og det burde være muligt at tale om dannelse i (og til) en håndværks- eller arbejderkultur, hvor det faglige fællesskab, håndværkstraditioner, lavsvæsenet og den lange kamp for forbedrede arbejdsbetingelser på samme måde er større end individet.

Hvis selvudvikling er at blive den bedste udgave af sig selv, så er dannelse at blive del af en verden, der eksisterede før en selv, og som er med til at give identitet, kundskaber, mening og tilhørsforhold. Det kan ske gennem oplysning – i en boglig sammenhæng – men bestemt også gennem landbrugs, håndværks- eller arbejdsfællesskaber. Erkendelse og viden er ikke blot at kunne se, men også at kunne gøre – altså producere, tilvirke, kultivere.