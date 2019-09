Almindelige mennesker er for besværlige: Efterhånden interviewer journalisterne i TV-avisen kun sig selv

FOR ABONNENTER

Han må gemme et par afstivende kosteskafter i jakkesættet, Kim Bildsøe Lassen, som han står der i Westminster i London og rapporterer hjem til studieværterne på DR’s TV-Avisen fra et Storbritannien i opløsning. Har han ikke stået der i et århundrede efterhånden? Med rank ryg, lunt smil og klar formidling aften efter aften. Stadig en af de skarpeste inden for den genre, der er blevet hans varemærke – journalist-ude-i-verden-bliver-interviewet-af-journalist-hjemme-i-studiet.