Rambo er tilbage, og han vil have hævn: 73-årige Sylvester Stallone trækker sin dolk og sin skyder. Måske for sidste gang

Sylvester Stallone vender tilbage som Rambo med dolk, skydevåben og de bare næver for at bekæmpe en fjende af USA. En skarpladt Liam Gallagher er klar med nyt album. Og så er det sidste omgang med den diabolske dødsklovn Mr. Mercedes.

Liam Gallagher formår bedre end nogen anden at være ubehøvlet på en charmerende måde, især når han deler sit syn på tilværelsen fra sin rødglødende Twitter-profil. Hvis man hellere vil høre hans flabede sangstemme, skal man glæde sig til, at han viser mere inderlige sider af sig selv på albummet ’Why Me? Why Not’. At dømme ud fra de to første singler, ’Once’ og ’The River’, er der melodisk overskud og skarpladt Gallagher-poesi i vente.