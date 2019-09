Massevis af skeletter og millioner af kroner: Uden Cityringen ville København stadig være grundlagt i 1167

Cityringen medførte det største arkæologiske projekt nogensinde i Danmark. Undervejs kostede det over 150 millioner kroner, men uden arbejdet ville vi ikke vide, at København snart fylder 1.000 år.

Det hører til sjældenhederne, at der sniger sig en arkæolog med i indslagene, når DR inviterer til tidlig aftenhygge i ’Aftenshowet’. Alligevel var vært Mikkel Fønsskov 21. februar 2018 hoppet under jorden på Rådhuspladsen for at snakke med arkæologer, fordi der var gjort et fund, der »rykkede ved vores opfattelse af historien om København«, som han begejstret sagde.