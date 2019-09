»Ijn bruner katt«: Kunstig intelligens skal redde truet dansk dialekt

Maskinoversættelse mellem rigsdansk og bornholmsk skal fremme interessen for dialekten, som er i fare for at uddø. Derfor sidder over 30 ældre bornholmere for tiden og indtaster gamle komedier og sangtekster, som skal bruges til at udvikle sprogteknologi og en digital ordbog for bornholmsk.

Snart er der ikke længere nogen, der ved, at ’en brun kjætta’ er en brun hunkat. Det er nemlig så få unge bornholmere, der taler bornholmsk, at dialekten er i fare for at uddø i løbet af nogle årtier. Derfor skal computere lære at forstå bornholmsk for at hjælpe med at sikre dialekten mod udryddelse.