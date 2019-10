Fakta

Gaven til Paris

Den 12,6 meter høje skulptur i stål, bronze og aluminium står bag ved Petit Palais nær Champs-Élysées.

Den vejer 33,7 tons, omkring 60 inklusive soklen.

Jeff Koons har foræret konceptet til Paris. Mæcener har finansieret fremstillingen med ca. 25 millioner kroner.

Hånden er et modstykke til hånden på Frihedsgudinden i New York, der var en fransk gave til amerikanerne. Jeff Koons’ værk skal være et mindesmærke for ofrene for terrorhandlingerne i 2015 samt et symbol på det fransk-amerikanske venskab.

