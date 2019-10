Svend Brinkmann: Nej, Danske Gymnasier, I skal ikke give de unge mere ondt i sjælen, men lære dem, at alt er umuligt

Det er umenneskeligt at hævde, som Danske Gymnasier gør på deres hjemmeside, at alt er muligt. Og et ungt menneske, der får indlært, at alt er muligt, vil få det rigtig skidt, når noget mislykkes. Hvad det altid gør, skriver Svend Brinkmann.