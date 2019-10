Leder af Politimuseet: »Hvis formålet blot er sensation, så synes jeg, det er for tidligt at bringe en tv-serie om Kim Wall«

Mordet på Kim Wall bliver en tv-dramaserie, som fokuserer på politiets opklaring af virkelighedens mord på den svenske journalist i 2017, men portrætterer ikke gerningsmanden. Den skal sendes på TV 2, som ikke har villet udtale sig i denne artikel. Vi spørger en forfatter, en professor i tv-drama og lederen af Politimuseet, om det er o.k. at lave fiktion om forbrydelsen.

»Jeg er så meget imod, at man laver de her heltekarakterer, så jeg synes, at det er herligt, at TV 2 har udtalt, at gerningsmanden ikke bliver portrætteret i serien. Man kender jo navne på diverse seriemordere, der på en måde har indskrevet sig en i hall of fame. Nogle bruger morderne som forbilleder, hvor de med masser af eksponering omkring morderne kan inspireres. Det skal ikke ske igen med udgangspunkt i denne sags gerningsmand«.