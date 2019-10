»Jeg har aldrig oplevet noget lignende«: Global norsk bogsucces glider som smurt i oliepenge og prinsesse-glamour

FOR ABONNENTER

For en gangs skyld kommer et tysk tog til tiden. Det er nemlig langtfra altid tilfældet, i modsætning til hvad mange ikke-tyskere tror. Den hvide pil med det usædvanlige navn Literaturzug glider stille ind på perron 1a på hovedbanegården i Frankfurt am Main præcis kl. 14. I samme sekund går et jazzband i gang med at trutte sig gennem ’Ain’t She Sweet’.