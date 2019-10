2 hjerter: Anmelderen følte sig som blind, spedalsk og vantro på umorsom Leonard Cohen-udstilling

FOR ABONNENTER

Mikrofoner hænger ned fra loftet i kunstforeningen Gl Strand. Og et kor nynner Leonard Cohens af alt for mange kunstnere gennemhullede sang ’Hallelujah’ fra 1984. Jeg sætter mig på den hesteskoformede bænk under mikrofonerne og nynner med og mærker en basagtig summen under mig, som får det til at kilde i røven. Installationen befinder sig lidt performance-design-agtigt imellem at være et digitalt projekt og en interaktiv installation. Et kunstværk er der ikke tale om.