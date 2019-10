»I’ve come here to revisit«: Leonard Cohen synger fra graven på ny single

FOR ABONNENTER

1Leonard Cohen: Happens to the heart. Det er tre år siden, at Leonard Cohen tog hatten af og bukkede for verden en sidste gang. Men inden han døde, nåede Cohen at indspille skitserne til ni nye sange, som hans søn, Adam Cohen, sammen med blandt andre Jennifer Warnes og Daniel Lanois nu har formet til færdige sange og et album, ’Thanks for the dance’. På den første sang derfra kan man i den rustne røst og livsfilosoferende tekst høre, at selv fra graven har Cohen noget vigtigt at sige om livet: »It was nothing, it was business/ But it left an ugly mark/ I’ve come here to revisit/ What happens to the heart«. Albummet udkommer 22. november.