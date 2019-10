Den akustiske guitar finder nye smukke hjem hos Caroline Polachek og Vagabon, mens Brian Eno dekonstruerer jamaicansk dub, og en helt særlig gut genopfinder Shania Twain, alt imens The Minds of 99 har sat ny kurs på engelsk. Alexander Vesterlund anbefaler ugens sange.

1The Minds of 99: 1,2,3,4. Noget af det særligt appellerende ved The Minds of 99 har altid været deres danske tekstunivers. Nu er bandet ganske overraskende ude med en single på engelsk, uden at Niels Brandts nasale signaturlyd er forsvundet.