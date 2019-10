Anmelderen måtte læse hans bog med halvt lukkede øjne: Danmarks nye 28-årige litterære stjerne skriver om kapitalisme, så sæden sprøjter

28-årige Jonas Eika debuterede for fire år siden. Sidste år kom hans anden bog, som allerede har høstet en række priser. Nu har han fået den største under vores himmelstrøg, Nordisk Råds Litteraturpris

Verdens grimme bagside er blevet skrevet ind i litteraturen, og 28-årige Jonas Eika har fået det etablerede samfunds anerkendelse for at gøre det. Han får Nordisk Råds Litteraturpris på 350.000 kr. for novellesamlingen ’Efter solen’, som vender vrangen ud på den moderne verden, så vi kan se de afledte omkostninger. Tidens tunge kriseskyer hænger over forfatterens nye bog. Krisen fra grådighedskapitalismen, klimakrisen eller flygtningekrisen, vælg selv.