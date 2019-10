»Ved I, hvad I gør? Historiens dom bliver hård«: Venus fra Milo blev knust foran Finansministeriet

En gruppe kunstnere og studerende med billedhuggeren Bjørn Nørgaard i spidsen smadrede to kopier af de ikoniske Venus- og Apollo-statuer for at slå et slag for bevarelsen af Den Kongelige Afstøbningssamling.