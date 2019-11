Svend Brinkmann om Aula og andre nye danske it-systemer: Vi risikerer at bevæge os i samme totalitære retning som Kina

Men problemet er, at når teknologierne først findes, er det svært ikke at bruge dem, hvis det for eksempel kan nedbringe kriminaliteten eller føre til tidlige indsatser over for problemfyldte familier.

For nylig lancerede regeringen herhjemme en sikkerhedspakke med »markant mere tv-overvågning«, som det blev udtrykt. Politiet efterspørger nu retten til at bruge systemer til ansigtsgenkendelse, hvilket flere partier støtter. Den tidligere regering ville med inspiration fra Gladsaxe Kommune overvåge børnefamilier og give dem point målt på ledighed, udeblivelse fra tandpleje osv.

Og det største danske it-system nogensinde – Aula – er netop rullet ud og indeholder data om alle børn i institutioner og folkeskoler herhjemme, herunder om børnenes og familiernes eventuelle problemer. De følsomme data skal i øvrigt opbevares et ukendt sted i udlandet af en privat virksomhed, nemlig Amazon.

Nuvel, det er ikke kinesiske tilstande, men disse få hjemlige eksempler peger alligevel på, at vi bevæger os i samme retning som Kina. Her har de indført en decideret digital totalitarisme – vi er blot på vej, men ethvert skridt i den retning bør i mine øjne udsættes for kritik.

Intentionerne er selvfølgelig gode: At skabe et sikrere og smidigere samfund. Og måske bliver et samfund som det kinesiske faktisk mere effektivt af den digitale totalitarisme, men så hellere være fri og mindre effektiv end effektivt overvåget. Lad os ikke blive som Kina.