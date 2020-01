FOR ABONNENTER

Jeg vil gerne begynde med en indrømmelse. Jeg har været lidt bange ved tanken om at skulle skrive denne tekst. For Beethoven er frygtindgydende. Han er et menneskeligt kanonslag. Historierne om ham viser, at han kunne eksplodere hvert andet øjeblik.​​​